U nas zadebiutował dopiero OPPO Reno7, a w Chinach już w maju premiera Reno8

To będzie konkretny średniak

OPPO miesza wygląd dwóch marek

Źródło: weibo

Na temat specyfikacji wiemy jeszcze niewiele

W Polsce zadebiutował dopiero OPPO Reno7 5G , a tymczasem w Chinach przygotowują się do wprowadzenia nowej serii - Reno8. Premiera zaplanowana została na przyszły miesiąc, ale zanim to nastąpi do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna, jak również grafika, która przedstawia urządzenie bardziej pasujące do produktów marki OnePlus.Jak wynika z grafiki opublikowanej w sieci nadchodzący OPPO Reno8 pod względem designu będzie łączył styl OPPO i OnePlus. Frotowy panel jest bowiem identyczny, jak w przypadku Reno7 5G, a zatem wyświetlacz okalany jest wąskimi ramkami z każdej strony, a w lewym górnym rogu osadzono minimalistyczną kamerę do autoportretów. Tylny panel to natomiast bardzo zbliżony styl do tego, który zastosowany został w OnepLus 10 Pro. Wysepka zarezerwowana dla aparatów ocieka na jeden z boków, a na niej obecne są trzy obiektywy i dioda doświetlająca LED w kształcie okręgu. Wygląda to naprawdę dobrze, aczkolwiek nie rozumiem, dlaczego OPPO ma zamiar pomieszać style i tym samym zabrać charakter marce OnePlus.Z grafiki dowiadujemy się również, że na prawym boku korpusu umieszczony zostanie przycisk zasilania, a na lewym belka regulacji głośności. Tylny panel wykonany zostanie najpewniej z tworzywa sztucznego, aczkolwiek może okazać się również, że OPPO postawi na matowe szkło - czas pokaże.Jak wynika z informacji opublikowanych przez jednego z użytkowników serwisu weibo, nadchodzący OPPO Reno8 wyposażony zostanie w 6.55-calowy wyświetlacz charakteryzujący się rozdzielczością FHD+ (2400 x 1080 pikseli), jak również częstotliwością odświeżania 120 Hz. Na ten moment nie jest znana technologia wykonania, aczkolwiek najlepiej byłoby gdyby był to ekran typu OLED. Grafika nie ujawnia jednak czytnika linii papilarnych pod ekranem.Aparat główny ma mieć 50 MP i sensor Sony IMX766. Jest on bardzo często wykorzystywany w smartfonach, takich marek jak: realme, OPPO i OnePlus. Widać zatem, że producent ma już bardzo dobrze zoptymalizowane oprogramowanie pod ten konkretny czujnik. To akurat bardzo dobra informacja, gdyż przy jego wykorzystaniu można zrobić świetnej jakości fotografie w każdych warunkach oświetleniowych. Niewykluczone, że obecna będzie również optyczna stabilizacja obrazu (OIS).Podobno za działanie podstawowego OPPO Reno8 ma odpowiadać MediaTek Dimensity 900. W przeciwieństwie do tego oczekuje się, że model Reno8 Pro będzie wyposażony w niezwykle wydajny układ SoC Dimensity 9000 lub Snapdragon z wyższej półki. MediaTek Dimensity 9000, jest wytwarzany w 4nm procesie litograficznym i składa się z ośmiordzeniowego procesora (1x ARM [email protected] , 3x ARM [email protected] , 4x Cortex-A510) i układu graficznego ARM Mali-G710 MC10. To bardzo potężna jednostka, która ma również zostać wykorzystana w OnePlus 10 Łącząc wszystkie składowe nadchodzącego Reno8 (lub Reno8 Pro) nie mogę oprzeć się wrażeniu, że powyższe informacje dotyczą właśnie nadchodzącego OnePlus 10. Być może jest to ten sam smartfon, ale w obecnej chwili ciężko jest to stwierdzić.Źródło: weibo myfixguide / fot. tyt. weibo