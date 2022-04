Oppo Reno7 5G. Najwyższy model serii Reno do kupienia w Polsce, są też gratisy

O ile Oppo Find X5 Pro jest przedstawicielem serii, która do tej pory nie pojawiła się w Polsce, tak Reno już teraz są lubianymi smartfonami w kraju nad Wisłą. Najnowszy Oppo Reno7 5G jest także od dziś dostępny w sklepach i u operatorów telefonii komórkowej. Jeśli lubicie solidną półkę średnią, to Oppo Reno7 5G może was zainteresować. O ilejest przedstawicielem serii, która do tej pory nie pojawiła się w Polsce, tak Reno już teraz są lubianymi smartfonami w kraju nad Wisłą. Najnowszy Oppo Reno7 5G jest także od dziś dostępny w sklepach i u operatorów telefonii komórkowej. Jeśli lubicie solidną półkę średnią, to Oppo Reno7 5G może was zainteresować.



Niezła moc i 5G także w Oppo Reno7 5G dzięki Dimensity 900

Mimo niższego segmentu niż Find X5 pro, wciąż mamy do czynienia z wydajnym urządzeniem, choć już nie absolutnym topem. W ostatnim czasie MediaTek wypracował znacznie lepsze SoC, więc nie dziwi postawienie na ośmiordzeniowy chip MediaTek Dimensity 900 z grafiką Mali-G68 MC4 i obsługą 5G. Oppo dodało 8 GB RAM (jest też opcjonalne uzupełnienie z pamięci ROM o 2, 3 lub 5 GB), 256 GB przestrzeni na dane użytkownika i nawet slot kart microSD. Taka konfiguracja powinna zapewnić stabilną i płynną pracę na lata, a 5G jest przyszłościowym rozwiązaniem, które przyda się szczególnie po zmianie pasm telefonii komórkowej w Polsce, kiedy pokaże pełnię możliwości.





Mimo trendu wyrzucania minijacka audio, Oppo Reno7 Pro ma złącze słuchawkowe / Foto: Oppo



Ekran AMOLED z HDR10+ i podwyższonym odświeżaniem 90 Hz, a także próbkowaniem dotyku na poziomie 180 Hz, ma przekątną 6,43 cala i rozdzielczość 2400 x 1080 (popularne full HD+). Zabezpiecza go Corning Gorilla Glass 5 z powłoką oleofobową. Oczywiście pod matrycą mamy czytnik odcisków palców, a kamera obsługuje rozpoznawanie twarzy. Zabrakło pełnej wodoszczelności, jednak smartfon prezentuje się bardzo dobrze szczególnie w niebieskim wydaniu. Oppo przyzwyczaiło nas do przyjemnie mieniących się barw na kolorowych obudowach. W czarnym możemy dostrzec kryształy o kształcie piramidy z subtelną poświatą, a w niebieskim efekt podobny do deszczu meteorów.



Szybkie ładowanie i inne ciekawe dodatki od Oppo, w tym główny aparat 64 mpx

W Oppo Reno7 5G znajdziemy cały zakres popularnych standardów jak NFC, Bluetooth 5.2 z BLE, WiFi 6 czy szybkie ładowanie. To ostatnie o mocy do 65W. Ponownie Oppo nie oszczędza na zasilaczach i dołącza ładowarkę sieciową SuperVOOC 65W od razu w pudełku, podobnie jak etui. Akumulator 4500 mAh napełnimy do 100 proc. w około pół godziny. Warto też wspomnieć o trybie intensywnego oszczędzania energii czy inteligentnego ładowania nocnego.



Niebieska wersja z efektem linii i przechodzenia kolorów prezentuje się świetnie / Foto: własne



Urządzenie po wyjęciu z pudełka pracuje w oparciu o system Android 11 z lekką nakładką ColorOS 12 (w Chinach debiut miał miejsce już kilka miesięcy temu). Producent dodał chociażby gesty w powietrzu i funkcje PC Connect. Nie jest to może dosłowny tryb desktopowy, bo komputer z Windowsem jest potrzebny, ale po podłączeniu możemy wprost na PC sterować naszym telefonem. W tym chociażby zarządzać plikami, aplikacjami, powiadomieniami, a także przerzucać treści pomiędzy urządzeniami.



Tradycyjnie dla Oppo przyciski zmiany głośności znajdziemy na lewej krawędzi, a włącznik na prawej / Foto: własne



Producent zastosował aparat selfie 32 mpx (IMX615) i trzy matryce na plecach. Główna ma 64 mpx, a szerokokątna (119 stopni, IMX355) 8 mpx i makro 2 mpx. Producent chwali się między innymi dostosowaniem głębi ostrości i rozmyciem tła dzięki 25 stopniom regulacji przysłony (od F0,95 do F16) zarówno w przedniej jak i tylnej kamerze. Bokeh Flare Portrait jest dostępny nawet w trybie wideo. Live HDR i Ultra Night wideo automatycznie włączą się w razie potrzeby np. podczas materiałów z kontrastowym światłem lub ciemniejszymi miejscami. Sporo funkcji aparatów przyda się przy wykonywaniu portretów.



Zdobądź gratisy do Oppo Reno7 5G, a kolejne modele z serii Reno7 już wkrótce w Polsce Wraz z polską premierą, smartfon Oppo Reno7 5G można kupić w cenie 2699 złotych z trzema gratisami aż do 21 kwietnia. Do tego czasu Oppo będzie dokładać roczną ochronę ekranu, słuchawki Oppo Enco Free2 i smart opaskę Oppo Band. W najbliższym czasie firma podzieli się też informacjami na temat debiutu kolejnych sprzętów swojej marki. W niedalekich planach są też premiery takich urządzeń, jak Oppo Reno7, Oppo Reno7 Lite 5G, słuchawek czy nowej smart opaski.



W początkowej fazie sprzedaży do Oppo Reno7 5G można otrzymać trzy interesujące gratisy / Foto: Oppo



Źródło i foto: Oppo / własne

