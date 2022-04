OnePlus 10 jednak zadebiutuje. Czy aby nie za późno?

Premiera OnePlus 10 coraz bliżej

Czego można się spodziewać po OnePlus 10?

OnePlus 10 ma silnego konkurenta

Nie tak dawno OnePlus zdecydował się rozszerzyć dostępność flagowego modelu OnePlus 10 Pro i tym samym wprowadził go do globalnej sprzedaży. Jest to do tej pory jedyny model z nowej serii, ale już niebawem powinno się to zmienić. Zgodnie z nowymi informacjami już za chwilę pojawi się standardowy OnePlus 10.Według informacji ujawnionych przez Yogesha Brara, OnePlus szykuje się do premiery OnePlus 10. Oczywiście początkowo model ten będzie dostępny wyłącznie na rodzimym rynku producenta, aby w późniejszym czasie zadebiutował na arenie międzynarodowej, jak na to zwykle miejsce w przypadku chińskich producentów.Źródło informacji sugeruje że nadchodzący OnePlus 10 wyposażony zostanie w układ MediaTek Dimensity 9000, a zatem będzie słabszy od modelu Pro, aczkolwiek w dalszym ciągu wystarczająco wydajny, aby być modelem flagowym.Podobno standardowy OnePlus 10 będzie dostępny w ograniczonej ilości egzemplarzy, a zatem niewykluczone, że firma w pierwszej fazie sprzedaży będzie chciała wybadać zainteresowanie.Na tej moment (co jest dość dziwne) nie mamy zbyt wielu informacji na temat specyfikacji technicznej OnePlus 10.Niemniej z tych dostępnych wynika, że zostanie wyposażony w wyświetlacz typu OLED z częstotliwością odświeżania 120 Hz, aparat główny o rozdzielczości 50 MP, jak również akumulator o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym o mocy 80 W.Warto zauważyć, że MediaTek Dimensity 9000, jest wytwarzany w 4nm procesie litograficznym i składa się z ośmiordzeniowego procesora (1x ARM [email protected] , 3x ARM [email protected] , 4x Cortex-A510) i układu graficznego ARM Mali-G710 MC10.Według ostatniego rankingu opublikowanego przez AnTuTu, jest to obecnie drugie najpotężniejszy SoC dla smartfonów z Androidem na pokładzie i zarazem trzeci pod względem wydajności na świecie, ustępując miejsca A15 Bionic firmy Apple i Snapdragonowi 8 Gen 1.Mając na uwadze, że OnePlus 10 jeszcze nie zadebiutował i dokładnie nie wiadomo, kiedy nastąpi debiut, już na starcie swojej przygody nie będzie mu lekko. Na rynku jest już bowiem R edmi K50 Pro , który ma wiele do zaoferowania za rozsądne pieniądze.Za najmodniejszy warrant, a zatem z 12 GB bardzo szybkiej pamięci RAM i równie szybkiej pamięci wbudowanej 512 GB, obecnie trzeba zapłacić 3999 juanów, co po przeliczeniu daje nam około 2700 złotych. Obecnie ciężko jest znaleźć alternatywę i raczej OnePlus 10 się nie nie stanie. Jestem bowiem bardziej niż pewien, że jego wyjściowa cena będzie wyższa.Źródło: Twitter @heyitsyogesh / fot. tyt. OnePlus