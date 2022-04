Pierwszy smartfon z układem Snapdragon 8 Gen 1 Plus zadebiutuje szybciej niż myślisz

Premiera pod koniec czerwca

Pierwszy smartfon z Snapdragon 8 Gen 1 Plus pod koniec czerwca

Co zaoferuje Snapdragon 8 Gen 1 Plus?

Snapdragon 8 Gen 1 jest obecnie najwydajniejszym układem firmy Qualcomm i został zastosowany w większość telefonów z systemem Android z segmentu premium. Niemniej nowy i mocniejszy Snapdragon 8 Gen 1 Plus, będący następcą Snapdragona 8 Gen 1, może już w czerwcu zastąpić swojego poprzednika jako główny chipset dla wielu flagowych telefonów z Androidem, wprowadzanych w drugiej połowie tego roku. Snapdragon 8 Gen 1 jest bardzo istotnym układem Qualcomm, gdyż jako pierwszy w asortymencie jest produkowany w 4 nm procesie litograficznym, a do tego jeszcze wykorzystuje debiutancie rdzenie an architekturze ARMv9. Pomimo doskonałej wydajności Snapdragon 8 Gen 1, firma musiała poradzić sobie z problemami związanymi z przegrzewaniem i z tego też powodu nie była zadowolona z produkcji swoich chipów przez firmę Samsung.Na początku tego miesiąca Qualcomm zadeklarował zamiar przejścia na chipy dostarczane przez TSMC (Taiwanese Semiconductor Manufacturing Company). Wszystko wskazuje na to, że zostaną one wykorzystane w układzie Snapdragon 8 Gen 1 Plus, który będzie napędzał najlepsze smartfony w drugiej połowie tego roku.Według najnowszych informacji krążących po internecie Snapdragon 8 Gen 1 Plus ma pojawić się już pod koniec czerwca lub na początku lipca. Podobno Qualcomm ma zamiar definitywnie zastąpić układ produkowany przez Samsunga, aby uniknąć dalszych problemów i skupić się wyłącznie an dostarczaniu uaktualnionej jednostki.Serwis, który rozpuścił wici o premierze Snapdragona 8 Gen 1 Plus nie poinformował, który smartfon dostanie go jako pierwszy. Koreański blog dodał natomiast, że użytkownicy w Chinach będą mogli jako pierwsi przekonać się o wydajności i działaniu tego układu, przed użytkownikami w innych częściach świata. To z kolei podsuwa wniosek, że chińska firma będzie pierwszą, która wypuści nowy smartfon ze Snapdragonem 8 Gen 1 Plus, Ma to mieć miejsce pod koniec czerwca lub na początku lipca.Jednym z pierwszych smartfonów może okazać się OnePlus 10 Ultra . Jeśli faktycznie tak się stanie, to OnePlus powróci do korzeni, a zatem dwa modele klasy premium w ciągu roku. To wydaje się jednak mało prawdopodobne, mając na uwadze, że od jakiegoś czasu to OPPO jest pozycjonowane wyżej, aniżeli OnePlus.Inne przecieki sugerują natomiast, że pierwszym smartfonem ze Snapdragonem 8 Gen 1 Plus będzie Motorola Edge 30 Ultra. Wydaje się to bardziej prawdopodobne, mając na uwadze ogromną ilość dostarczanych informacji na jego temat.Snapdragon 8 Gen 1 Plus będzie bardzo podobny do swojego poprzednika pod względem kluczowych specyfikacji. Jednak odświeżony wariant Snapdragon 8 Gen 1 ma zaoferować lepszą termikę i trwałą wydajność niż standardowy model. Będzie też trochę droższy niż zwykły chipset.Ponadto będzie miał nieco wyższe częstotliwości taktowania, ale nadal procesor będzie w konfiguracji 1 + 3 + 4 z rdzeniami Cortex-X2, Cortex-A710 i Cortex-A510. A procesor graficzny to w dalszym ciągu Adreno 730.Oczekuje się, że firma zaprezentuje nowy chipset w maju.Źródło: Blog Naver mspoweruser / fot. tyt. Qualcomm