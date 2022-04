Oppo pracuje nad własnym procesorem. Znamy wstępną datę premiery

Kolejny producent smartfonów chce być całkowicie niezależny.

Źródło: Oppo

To nie pierwsza innowacja Oppo

Póki sankcje nałożone na Rosję nie odbiły się jeszcze znacząco na cenach i dostępności akumulatorów, na rynku elektroniki wciąż największym problemem jest kryzys związany z półprzewodnikami. W tej chwili przeważająca większość producentów jest uzależniona od zewnętrznych dostawców, którzy są zmuszeni limitować dostęp do mikroprocesorów. Nic więc dziwnego, że najwięksi gracze, czyli Apple, Google czy Samsung , robią wszystko, aby możliwie dużo zależało w tej kwestii od nich samych.Teraz dowiedzieliśmy się, że poza wspomnianą trójką, do wyścigu o całkowitą niezależność chce dołączyć także Oppo. Takie wieści przekazał serwis Android Police, powołując się na chińską stronę IT Home. Według opublikowanego tam raportu, prace nad własnymi rozwiązaniami już trwają, a prowadzi je świeżo powołany zespół ekspertów. Pierwsze efekty mamy zobaczyć już w przyszłym roku, kiedy według planu światło dzienne ujrzy układ AP wykonany w 6 nm procesie technologicznym. Kompletny chip, wraz ze zintegrowanym GPU, zostanie z kolei wypuszczony na rynek w 2024 roku. Tym razem ma to być jednostka 4 nm.Warto wspomnieć, że pierwsze kroki w zakresie tworzenia własnych podzespołów Oppo ma już za sobą. Pod koniec ubiegłego roku zaprezentowano bowiem autorski układ NPU o nazwie MariSilicon X. To jednostka wspomagająca obliczenia z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, która zadebiutowała w modelu Find X5 Pro . Współpracuje tam ona z chipsetem Snapdragon 8 Gen 1 i wspiera głównie procesy przetwarzania obrazu.Poza tym, firma w ostatnim czasie przedstawiła też technologię ładowania 150 W i zapowiedziała wdrożenie w przyszłosci imponującej technologii SuperVOOC 240 W. Będzie ona w stanie naładować akumulator 4500 mAh w 9 minut, nie powodując przy tym żadnych szkód w strukturze baterii, ani nie emitując nadmiernych ilości ciepła.Źródło: Android Police / fot. tyt. Oppo