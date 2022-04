Zadebiutował Samsung Galaxy M53 5G z aparatem 108MP i ekranem 120Hz

Kolejny dobry średniak

Samsung zaprezentował nowy smartfon klasy średniej - Galaxy M53 5G, który ma sporo do zaoferowania, zważywszy na zastosowanie aparatu 108 MP, akumulatora o ponadprzeciętnej pojemności, czy też wyświetlacza o wysokiej częstotliwości odświeżania.Prezentacja najnowszego smartfona marki Samsung odbyła się po cichu. Producent po prostu na swojej stronie internetowej opublikowała specyfikację Galaxy M53 5G oraz materiały prasowe. Najmocniejszym i najbardziej podkreślanym elementem wyposażenia jest tutaj 108-megapikselowy aparat, ale nowy smartfon z serii Galaxy M ma o wiele więcej do zaoferowania.Najnowszy Samsung Galaxy M53 5G pod względem wzornictwa to skrzyżowanie Galaxy A53 5G Galaxy M33 5G . Patrząc na tylny panel nie można oprzeć się wrażeniu, że patrzymy na wspomniany model z rodziny Galaxy M. Zastosowano bowiem tutaj identyczny układ aparatów na wysepce, pod którą umieszczono diodę doświetlającą. Na całe szczęście wygląda to dość dobrze, a zatem nie ma się czym martwić. Front to natomiast wypisz wymaluj Galaxy A53 5G - kamerę do Selfie umieszczono w specjalnym otworze o skromnym rozmiarze, a ekran okalany jest stosunkowo wąskimi ramkami, aczkolwiek bardzo dobrze widocznymi.Samsung Galaxy M53 5G będzie sprzedawany w trzech wariantach kolorystycznych: brązowym, zielonym i granatowym. Każda z wersji kolorystycznych wygląda całkiem fajnie.Za działanie w nowym średniaku Samsunga odpowiada ośmiordzeniowy procesor z dwoma rdzeniami pracującymi z częstotliwością 2.4 GHz i sześcioma rdzeniami o częstotliwości 2.0 GHz. I choć Samsung nie podał oficjalnie nazwy układu SoC, wiadome jest, że to Dimensity 900 firmy MediaTek, który produkowany jest z wykorzystaniem 6-nm procesu technologicznego. Ma on grafikę ARM Mali-G68 MC4 i rdzenie ARM Cortex-A78 + ARM Cortex-A55. Współpracuje z 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci na dane i aplikacje. Nie zabrakło oczywiście obsługi kart microSD o pojemności do 1 TB. Jest to zatem całkiem sensowny zestaw, który poradzi sobie z płynną obsługą systemu Android 12 z interfejsem One UI 4.1, a do tego jeszcze bez trudu uruchomi większość gier dostępnych w Google Play.Wyświetlacz to natomiast 6.7-calowy panel typu Super AMOLED+ o rozdzielczości FHD+ (1080 x 2400 pikseli) i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że jest to ten sam ekran, który można znaleźć w Galaxy A73 5G, a zatem o proporcjach 20:9. Pomimo tego, że jest to panel OLED, to Samsung nie zdecydował się na umieszczenie pod nim czytnika linii papilarnych. Zamiast tego rzeczone zabezpieczenie biometryczne znalazło się na prawym boku i jest zintegrowane z włącznikiem.Do poruszenia pozostała jeszcze kwestia aparatów. Główny aparat o rozdzielczości 108 MP jest identyczny, jak w Galaxy A73 5G, a zatem charakteryzuje się przysłoną obiektywu f/1.8 i PDAF. Najprawdopodobniej zabrakło jednak optycznej stabilizacji obrazu, gdyż nie ma o niej wzmianki na karcie produktu. Obok aparatu głównego umieszczono również:Na froncie umieszczona została natomiast 32-megapikselowa kamera do Selfie. Samsung wyposażył ten model w akumulator o pojemności 5000 mAh, ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania o mocy 25 W. Z informacji nie ma wynika, czy w zestawie sprzedażowym znajduje się zasilacz, czy też jest osobnym akcesorium.Jest również kompletnie zaplecze komunikacyjne (modem 5G, LTE, dualSIM hybrydowy, dwuzakresowe WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2, NFC) i Samsung Knox. Galaxy M53 5G ma wymiary 77,0 x 164,7 x 7,4 mm i waży 176 gramów, a jego obudowa wykonana została z tworzywa sztucznego. Niestety nie jest jasne, czy spełnia jakąkolwiek normę odporności na przenikanie wody i pyłu.Niestety Samsung nie podał jeszcze ile będzie kosztował Galaxy M53 5G. Na ten moment Nie wiadomo, nawet kiedy i gdzie będzie można go kupić. Mamy jednak nadzieję, że niebawem się to zmieni i poznamy te szczegóły. Spokojnie natomiast założyć można, że zadebiutuje w Polsce, jak inne modele z rodziny Galaxy M.Źródło: Samsung / fot. tyt. Samsung