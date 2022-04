Na co zwrócić uwagę wybierając smartwatch?

Kluczowy jest system operacyjny

Rozmiar i kształt ekranu mają znaczenie

Im smartwach droższy, tym ma lepsze wyposażenie

informowanie o powiadomieniach przychodzących na smartfon (tylko w tych droższych można na nie reagować);

kilka rodzajów tarcz z możliwością doinstalowania z poziomu aplikacji;

stoper, alarm, minutnik (nie wszystko można ustawić z poziomu zegarka);

prognoza pogody;

licznik spalonych kalorii, krokomierz, a także inne informacje na temat aktywności fizycznej;

różne tryby aktywności (niektóre zegarki oferują ich ponad sto);

pulsometr;

sterowanie spustem migawki aparatu w smartfonie;

sterowanie odtwarzaczem muzyki.

Zakup smartwatcha jest poniekąd jak zakup smartfona, ponieważ do wyboru jest niezliczona ilość modeli i to nawet w obrębie tej samej marki. Niemniej na tym podobieństwa się kończą, gdyż o ile smartfon będzie w stanie wykonywać te same standardowe zadania — takie jak wykonywanie połączeń, wysyłanie SMS-ów i uruchamianie aplikacji — smartwatche oferują różnorodne funkcje, co jeszcze bardziej utrudnia znalezienie właściwego. Dlatego też w tym materiale podpowiemy, na co szczególnie zwracać uwagę i dlaczego nie każde akcesorium ubieralne typu smart zegarek jest odpowiednie dla posiadaczy określonych smartfonów Z założenia smartwatch to akcesorium ubieralne, które ma za zadanie zastąpić tradycyjny zegarek ze wskazówkami, oferując użytkownikowi podstawową funkcję zegarka - wyświetlanie godziny, a do tego jeszcze rozszerzyć funkcjonalność smartfona, poprzez wyświetlanie wielu powiadomień i oferując dodatkowe rozwiązania ułatwiające życie i pozwalające zaoszczędzić czas. Do tego dochodzi jeszcze personalizacja, poprzez zmianę tarczy, a nawet pasków. To sprawia, że smartwatch można szybko dostosować do danej sytuacji. Na co jednak zwrócić uwagę decydując się na smartwatch?Jeśli jeszcze nie jesteś tego świadomy, to wiedz, że nie każdy smartwatch zadziała z każdym smartfonem. I choć zabrzmiało to być może dość przerażająco, to jednak powyższe zdanie odnosi się wyłącznie do produktów marki Apple. Otóż Apple Watch nie zadziała ze smartfonem z Androidem na pokładzie ze względu na zamknięty ekosystem giganta z Cupertino. Natomiast każdy zegarek bez logo z jabłuszkiem jest kompatybilny ze smartfonem iPhone, aczkolwiek nie wszystkie funkcje mogą na nim zadziałać. Dlatego też warto przed zakupem poznać cztery główne systemy operacyjne stosowane w smartwatchach: Wear OS, Watch OS, Tizen, jak również HarmonyOS. Do tego dochodzą jeszcze autorskie systemy opracowywane przez producentów. Takie można spotkać w tanich gadżetach, jak również w zegarkach stricte nastawionych na aktywność fizyczną. Wyjątkiem od tej reguły jest mocno lubiane przez polskich konsumentów Xiaomi, które oferuje własne rozwiązania z bardzo bogatym wachlarzem funkcjonalności.to system przygotowany przez Apple dla zegarków Apple Watch. Jest zamknięty, o czym wspominałem, aczkolwiek oferujący sporo funkcji w bardzo przyjemnej dla oka formie. Jego ogromną zaletą jest ciągły rozwój, a także częste aktualizacje eliminujące problemy.jest oprogramowaniem bazującym na jadrze Linuxa. Opracowany i dopieszczony do granic możliwości przez Samsunga, był przez wiele lat stosowany w akcesoriach ubieralnych koreańskiego giganta. Zegarki działają równie dobrze w połączeniu z telefonem z systemem Android, jak i iOS. Warto jednak mieć na uwadze, że system został zamknięty i tym samym obecnie debiutujące smartwatche tego producenta pracują na Wear OS. Jest jednak nadal wspierany.to system przygotowany przez Google, który wcześniej był znany pod nazwą Android Wear. Jest wykorzystywany między innymi przez Samsunga (wspólnie rozwija go z Google), Fossil, Mobvoi czy też OPPO. Nawet zdarzyło się to Xiaomi. Ten system to przede wszystkim możliwość instalacji aplikacji ze sklepu Google Play, a także wsparcie dla Asystenta głosowego.jest ekosystemem opracowanym przez Huawei, który znaleźć można na smartfonach, jak również smartwatchach. Jego głównym atutem jest fenomenalne zarządzanie energią, co czyni zegarki Huawei jednymi z najdłużej działających na pojedynczym ładowaniu. Do tego dochodzi rozbudowana funkcjonalność, a także spory wachlarz aplikacji do zainstalowania prosto z marketu AppGallery. Jest kompatybilny z systemem Android, HarmonyOS, a także iOS.Na rynku jest ogromny wybór smartwatchy, a te wyposażone są w ekrany o przeróżnej przekątnej, co prowadzi do niezliczonej liczby wariantów. Dzięki temu jesteśmy w stanie dopasować niemal idealnie zegarek do nadgarstka. Bo przecież nie ma nic gorszego, aniżeli zegarek za duży, bądź za mały. Równie istotna jest technologia wykonania, gdyż to od niej jest zależna jedna z dość istotnych funkcji - Always on Display.Otóż chcąc, aby tarcza zegarka wyświetlała się przez cały czas na wyświetlaczu, postawić musicie na technologię OLED. To ekrany w niej wykonane są stosowane w zegarkach najbardziej liczących się graczy na rynku: Apple. Samsung, jak również Huawei. Oczywiście można je także spotkać u innych producentów, ale nie jest to standard i zarazem bardzo często idzie w parze z wyższą ceną.Tanie smartwatche wyposażone są natomiast w ekrany LCD, a te niekiedy nie są w stanie zaoferować bezproblemowej obsługi w pełnym słońcu, nie mówiąc już o nasyconej czerni i idealnym odwzorowaniu kolorów, czy też powiadomieniach na wygaszonym ekranie. W ostatnim przypadku jest to spowodowane koniecznością podświetlania wszystkich pikseli na ekranie, co w konsekwencji doprowadza do szybszego wypalenia.Dochodzimy do konkluzji starej, jak świat - im coś jest droższe, tym jest w stanie zaoferować więcej i zarazem w lepszej jakości. Warto jednak odpowiedzieć sobie na zasadnicze pytanie, czy faktycznie potrzebujemy tych wszystkich dodatków? Tylko w ten sposób będziemy w stanie dobrać smartwach skrojony na miarę.Są one dość podstawowe, ale w większości wystarczają, aby zdecydować się na zakup smartwatcha. Taniego smartwatcha. Jeśli jednak marzy Wam się GPS, modem LTE, obsługa eSIM, moduł WiFi, pulsoksymetr (mierzy poziom nasycenia krwi tlenem), surfowanie po internecie, odbieranie i wykonywanie połączeń z ich przeprowadzaniem włącznie, a co jeszcze ważniejsze pozostawienie smartfona w domu i korzystanie tylko z zegarka na świeżym powietrzu, to musicie liczyć się z wydatkiem znacznie przekraczającym 1000 złotych i dochodzącym do nawet 4000 złotych.