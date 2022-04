To wcale nie kaseta. Projekt świetnie wyglądającego emulatora ZX Spectrum

W ostatnich latach retrokomputery i retrokonsole wydawane na nowo w wersjach mini są bardzo popularne. Na początku kwietnia zaledwie kilka dni temu doświadczyliśmy nawet premiery Amigi A500 Mini. Jednak zamiast opierać się na jakiś gotowych produktach, wielu entuzjastów własnoręcznie tworzy emulowane maszyny w oparciu o proste mini PC czy wręcz SBC. Ten jest jednak unikalny. W ostatnich latach retrokomputery i retrokonsole wydawane na nowo w wersjach mini są bardzo popularne. Na początku kwietnia zaledwie kilka dni temu doświadczyliśmy nawet premiery. Jednak zamiast opierać się na jakiś gotowych produktach, wielu entuzjastów własnoręcznie tworzy emulowane maszyny w oparciu o proste mini PC czy wręcz SBC. Ten jest jednak unikalny.



Raspberry Pi znów pomocny majsterkowiczom, tym razem jako klimatyczny emulator ZX Spectrum

Wywodzący się z lat ’80 ubiegłego wieku komputer ZX Spectrum nie używał płyt czy nawet dyskietek, a jeszcze kaset magnetofonowych. Stuart Brand pomyślał, że w takim razie ciekawie będzie stworzyć emulowany komputer ZX Spectrum właśnie w formie kasety. Przestrzeni nie było dużo, więc zdecydował się na umieszczenie w obudowie starego nośnika małego komputera jednopłytowego Raspberry Pi Zero. To najmniejszy przedstawiciel malin z najmniejszym zapasem mocy, ale do emulacji tak starego komputera, to aż nadto.





Przez obecność otworów nie było łatwo, ale w końcu w obudowie kasety udało się zmieścić malinę i inne części/ Foto: The MagPi



Mimo tak niewielkich wymiarów płyty, Brand i tak musiał nieco przyciąć część nieużywanych wyprowadzeń pinów na PCB. Po dodaniu dodatkowych chipów i wyjść, dorobił niestandardową część obudowy kasety i na kartę microSD wgrał system z emulatorem ZX Spectrum. Co ciekawe ZX Spectrum Pi Cassette ma nawet złącza starszego typu cinch, co jeszcze mocniej dodaje klimatu retro i pozwala na proste podpięcie do starych telewizorów CRT.



Dzięki złączu cinch, kasetowy emulator można podłączyć nawet do starego monitora lub telewizora CRT / Foto: The MagPi



Nietuzinkowy ZX Spectrum Emulator naprawdę wygląda jak kaseta magnetofonowa

Całości dopełnia ciekawie zaprojektowane naklejka w stylu faktycznych nadruków na kasetach z ubiegłego wieku. Można na niej znaleźć takie napisy, jak "ZX Spectrum Emulator Made by Stuart Brand" i poniżej "Boots C15 computer cassette". Brand nie zapomniał nawet o oznaczeniu strony A i strony B kasety, co oczywiście nie ma użytecznego zastosowania, ale dodaje kolejnego smaczku. Dzięki temu emulator ZX Spectrum jest nie tylko kompaktowy, ale i bardzo klimatyczny idealnie wpisujący się w styl retro.





Raspberry Pi Zero sercem maszyny.