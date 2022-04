Najlepszy laptop, czyli jaki?

Jaki laptop wybrać do zastosowania w domu i w pracy?



Kupując laptop, czy w ogóle dowolne urządzenie, trzeba najpierw ustalić, do czego będzie wykorzystywane. Bo to pozwoli dokonać właściwego wyboru tego sprzętu. A jak wiadomo, laptopów w dzisiejszych sklepach jest naprawdę sporo. Zamiast zdawać się na rady nie zawsze zorientowanych sprzedawców, lepiej pozyskać pewne informacje i na tej podstawie samodzielnie wybrać odpowiednie urządzenie.





Laptop do przeglądania internetu



Jaki laptop wybrać do przeglądania stron w internecie? To pytanie dziś zadaje sobie wiele osób. W domowym zaciszu właściwie do tego właśnie wykorzystujemy to urządzenie. Przeglądamy internet, robimy zakupy w sklepach online, opłacamy rachunki, logując się do konta bankowego, czasem wysyłamy maile i przede wszystkim korzystamy z mediów społecznościowych. Nierzadko również oglądamy filmy w internecie czy słuchamy muzyki. Pytanie wobec tego - jakiego laptopa będziemy potrzebować do takich właśnie zastosowań? Nie musi to być drogi sprzęt. Tak naprawdę w tym przypadku w zupełności wystarczy zintegrowana karta graficzna. Do użytku domowego można też wybrać standardową kartę graficzną i niekoniecznie wydajny procesor. Praktycznie wszystkie laptopy, które są do kupienia w sklepach z elektroniką, nadają się do domowych zastosowań. I taki sprzęt jest w całkiem przystępnym przedziale cenowym. Najlepsze laptopy do domu można znaleźć w niejednym rankingu, z którym jak najbardziej warto się zapoznać, aby dowiedzieć się, jakie laptopy są oceniane najwyżej i które są najchętniej kupowane.





Karta graficzna i procesor Intel Core - laptop do biura



Laptop do pracy biurowej musi być nieco lepszy. Ponieważ wymaga instalacji różnych programów, czasem dość wymagających. W zwykłych laptopach biznesowych, gdzie zwykle korzysta się tylko z poczty elektronicznej, wystarczy zintegrowany układ graficzny oraz procesor intel core i5. Warto mieć w tym modelu ekran o rozdzielczości full hd oraz czytnik linii papilarnych. Trzeba też poważnie zastanowić się nad dyskiem ssd, ponieważ odpowiada on za sprawność działania komputera. Tak naprawdę praca biurowa to ta wykonywana przez sekretarkę, jak również przez projektanta, grafika, czy programistę. Dla sekretarki wystarczy prosty laptop. Grafik zaś będzie potrzebował znacznie mocniejszego sprzętu. Dla niego dysk ssd to za mało. Graficy muszą mieć do dyspozycji mocne karty graficzne, tak więc bez dedykowanej karty graficznej się nie obędzie. Przyda się również dużo pamięci ram. W laptopach tych wydajne procesory to nie wszystko. Do dodatkowych opcji wyposażenia wartych uwagi można zaliczyć dotykowy ekran. Jest to ogromne udogodnienie dla specjalistów z branży IT. Laptopy biurowe, ale do zadań specjalnych, powinny być również solidnie wykonane. Wytrzymały sprzęt nie będzie zużywał się zbyt szybko, nawet pomimo intensywnego użytkowania.





W firmie warto też posługiwać się sprzętem renomowanych firm. Musi on nie tylko dobrze służyć, ale również dobrze reprezentować firmę. Nie bez powodu tak dużym zainteresowaniem cieszą się urządzenia Apple Macbook. To elegancki sprzęt, który stwarza warunki do pracy w szerokim zakresie.





Apple Macbook Air





Czy istnieje laptop gamingowy?



Komputery gamingowe zazwyczaj kojarzą się z komputerami stacjonarnymi, dużymi, głośnymi, które pod obudową skrywają niezawodne i wyjątkowo mocne podzespoły. Dlatego niektórym wydaje się, że laptopy gamingowe nie istnieją. Tymczasem wystarczy zajrzeć do jednego z lepiej wyposażonych sklepów z elektroniką, by uświadomić sobie, że w kategorii laptopów do gier jest naprawdę dużo ciekawych, mocnych propozycji. Wyposażone w dedykowaną kartę graficzną, z wydajnym procesorem, nierzadko mają też podświetlaną klawiaturę. Przed wyborem laptopa gamingowego, warto przede wszystkim ustalić, w jakie gry zamierza się grać i jak bardzo są one wymagające. Duża przekątna ekranu to nie wszystko, choć wielkość i dobra rozdzielczość ekranu na pewno korzystnie wpłyną na jakość grania. Najlepsze laptopy do grania niestety mają wyższą cenę. Jednak najważniejsze jest to, aby sprostały oczekiwaniom graczy i służyły im maksymalnie długo. Laptop dla gracza nie jest inwestycją na chwilę. Tak więc trzeba liczyć się z wyższą ceną.





Niezależnie od tego, czy zamierzamy kupić laptopy biurowe, do domowego użytku czy do grania, musimy zwrócić uwagę na kilka istotnych szczegółów. W pierwszej kolejności jest to zakres użytkowania, a następnie podyktowane tym parametry. Im lepsze parametry, tym mocniejszy jest sprzęt, który będzie nadawał się do instalacji wymagających programów i do grania zarazem. Wbrew pozorom dobrze jest postawić na laptop znanej marki, która słynie z oferowania dobrej jakości sprzętu. W niektórych sytuacjach ważny jest również wygląd. Kupując laptopy biurowe, trzeba mieć na uwadze to, że z jednej strony stanowią one narzędzie pracy, a z drugiej zaś wyposażenie biura, biura otwartego na klientów i kontrahentów. Muszą więc mieć atrakcyjny, nowoczesny wygląd. A jeśli chodzi o ceny, nie należy zbyt mocno się nimi kierować, ponieważ pewne jest to, że za dobry sprzęt trzeba zapłacić trochę więcej.



