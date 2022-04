Niceboy Vega X Pro już w Polsce. Wytrzymała kamera sportowa z 4K i stabilizacją

Rosnące zainteresowanie kamerami sportowymi powoduje wejście na rynek kolejnych firm oferujących taki sprzęt. Co prawda dla wielu synonimem kamerki dla aktywnych jest GoPro, ale coraz więcej modeli prezentują też inni producenci. W Polsce można już kupić najnowszy flagowy model Niceboy Vega X Pro oraz trzy inne tańsze warianty. To marka obecna w Europie, która swoją główną siedzibę ma w Czechach.



4K przy 60 klatkach, płynniejsze full HD i slow motion w Niceboy Vega X Pro

Model Niceboy Vega X Pro oferuje nagrywanie w 4K z 60 klatkami obrazu na sekundę. Jeśli jednak zadowolimy się rozdzielczością full HD, to może rejestrować nawet 120 klatek wideo. Producent chwali też stabilizator obrazu nowej generacji X-Steady. Dzięki niemu można wyeliminować liczne niepożądane wstrząsy. Co ważne Niceboy Vega X Pro posiada w pełni szklany obiektyw 7G (170 stopni rejestrowania obrazu), który zapewnia lepszą jakość niż plastikowe odpowiedniki. Powłoka antyrefleksyjna pozwala na ominięcie odblasków światła.

Kamera sportowa Niceboy Vega X Pro po wsadzeniu w etui może być zanurzana na większe głębokości / Foto: Niceboy

Podgląd selfie na dodatkowym ekranie i cała gama niższych modeli kamerek sportowych Niceboy

Niceboy VEGA X PRO posiada chip iCatch V39 oraz sensor obrazu CMOS Sony. Może uchwycić też zdjęcia o maksymalnej rozdzielczości 20 mpx, filmy poklatkowe w rozdzielczości 4K, a nawet wideo w trybie slow motion z ośmiokrotnym spowolnieniem. Oczywiście nie zabrakło wbudowanego stereofonicznego mikrofonu.Sprzęt można obsługiwać dzięki ekranowi dotykowemu o przekątnej 2 cali, a dodatkowy podgląd dla materiałów selfie zapewnia przedni wyświetlacz o wielkości 1,4 cala. Jeśli chcemy zdalnie sterować kamerką, to możemy to robić dzięki aplikacji na smartfonie (po WiFi) lub pilotem zdalnego sterowania (jest wodoszczelny do 2 metrów). Sama kamera jest wodoodporna do 12 metrów, a po wsadzeniu w dołączane do zestawu etui nawet do 30 metrów. Wymienna bateria 1350 mAh pozwala na nakręcenie nawet do 115 minut materiału (zakładając full HD z 30 klatkami), który umieści na kartach microSD.