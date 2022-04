Szybkie SSD NVMe PCIe 4.0 w dobrej cenie. MSI Spatium M450 i M470

Topowe nośniki danych SSD M.2 NVMe na PCI-Express 4.0 kosztują o wiele więcej niż typowe modele PCI-Express 3.0. O ile starszy standard sukcesywnie coraz bardziej zrównuje się ceną z propozycjami SSD SATA, tak PCI-Express 4.0 ma jeszcze do tego daleką drogę. Ale na pewno jest na dobrym kursie dzięki modelom takim jak MSI Spatium M450 i MSI Spatium M470.



Niedrogi SSD PCIe 4.0 MSI Spatium M450, to świetny stosunek ceny do osiągów

Bardziej podstawowym wariantem jest MSI Spatium M450. Producent wyposażył go w kości 3D NAND TLC (nie podano szczegółów) i kontroler Phison E19T. Nośnik pracuje w oparciu o PCI-Express 4.0 i NVMe 1.4 i otrzymał cache SLC. Obsługuje też szeroki zakres funkcji korekcji błędów danych, w tym LPDC ECC i E2E Data Protection. Jest kompatybilny z najbardziej popularnymi slotami M.2 o wielkości 2280.





Podstawowy jak na standardy PCIe 4.0 nośnik SSD MSI Spatium M450, który jednak jest całkiem atrakcyjnym SSD / Foto: MSI



Wyniki jakie uzyskuje, to według producenta maksymalnie 3600 MB/s w odczycie i 3000 MB/s dla zapisu. Nie są to karkołomne wyzwania dla SSD PCIe 4.0, ale porównując do PCIe 3.0, znalazłby się w ich ścisłej czołówce dotrzymując kroku najlepszym konstrukcjom PCIe 3.0, a nawet je minimalnie wyprzedzając. Co ważne, jest przy tym od nich zauważalnie tańszy. Wariant 500 GB kupicie za 319 złotych, a 1 TB za 549 złotych. Producent zapewnia pięcioletnią gwarancję przy maksymalnym TBW na poziomie 600.



MSI Spatium M470 dla oczekujących średniej półki SSD PCIe 4.0, promocja na inne modele SSD MSI

Przenosząc się na średnią półkę PCI-Express 4.0, możemy wybrać MSI Spatium M470. Firma zastosowała w nim kontroler Phison E16 i bliżej nieokreślone pamięci 3D NAND TLC. W dodatku SSD jest wspierany przez pamięć podręczną DRAM DDR4. Dzięki temu osiąga znacznie lepsze transfery niż tańszy wariant. Do 5000 MB/s w odczycie i do 4400 MB/s w zapisie. Współczynnik wytrzymałości jest też o wiele wyższy i wynosi 3300 TBW dla pojemności 2 TB. Oczywiście nie zapomniano o korekcji błędów LPDC ECC i E2E Data. Ponownie rozmiarem jest najbardziej powszechny M.2 2280.



Klasa średnia SSD PCIe 4.0, czyli MSI Spatium M470 / Foto: MSI



Producent znów zastosował pięcioletnią gwarancję. Ceny są już wyższe, ale wraz z osiągami pojemności także podskoczyły. Za MSI Spatium M470 1 TB trzeba zapłacić 689 złotych, a za 2 TB 1349 złotych. MSI zapowiedziało też, że w promocji do 24 kwietnia można nabyć inne modele SSD w obniżonej cenie. Spatium M390 NVMe M.2 500GB - 249 złotych, Spatium M390 NVMe M.2 1TB - 449 złotych, Spatium M480 PCIe 4.0 NVMe M.2 1TB - 719 złotych, Spatium M480 PCIe 4.0 NVMe M.2 2TB - 1399 złotych, Spatium M480 PCIe 4.0 NVMe M.2 1TB HS - 769 złotych i Spatium M480 PCIe 4.0 NVMe M.2 2TB HS - 1449 złotych.



Wiele modeli SSD NVMe MSI można kupić w promocyjnych niższych cenach aż do 24 kwietnia / Foto: MSI



Źródło i foto: MSI

PCIe 4.0 w SSD nie musi być tak drogie.