To się Wam nie spodoba. Samsung Galaxy S22 FE może dostać procesor MediaTeka

Skąd taka decyzja?

Samsung Galaxy S22 FE z procesorem MediaTek





Dlaczego?Jak wynika z najnowszego raportu opublikowanego przez Business Korea, Samsung miałby wypuścić model Galaxy S22 FE z procesorem MediaTek pod maską. To jeszcze niepotwierdzona decyzja, ale można na nią popatrzeć jako na kolejny gwóźdź do trumny w przypadku procesorów z serii Exynos. Samsung w przeszłości używał procesorów MediaTek w kilku swoich smartfonach, ale do tej pory były one ograniczone jedynie do budżetowej serii oraz generalnie - najniższej półki.Układ od MediaTeka w przypadku Galaxy S22 FE miałby trafić do urządzeń Koreańczyków przeznaczonych docelowo na rynek azjatycki. Co ciekawe, raport wspomina o tym, iż Samsung może zastosować podobną strategię z flagowcem Galaxy S23. Mielibyśmy mieć wybór pomiędzy topowym MediaTekiem a Snapdragonem.Brzmi dziwnie? Dla mnie też. Przekaz Samsunga w kontekście rozwoju nowych układów pozostaje niejasny. Z jednej strony firma bardzo mocno stawia na wsparcie ze strony Qualcomma, a z drugiej prezes Samsung Electronics ujawnił jakiś czas temu, że Koreańczycy chcą stworzyć nową generację autorskiego układu.Wszystko to dzieje się w tle ostatnich, za które Samsung stanowczo przepraszał swoich akcjonariuszy i użytkowników.Decyzję o zamianie procesora na MediaTek warto wziąć z przymrużeniem oka.Pytanie - jak finalnie zareagują na to fani firmy?