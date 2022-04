Jak wybrać dobry fotel gamingowy?

Ci z nas, którzy lubią grać w różnego rodzaju gry komputerowe, wiedzą jak ważny jest komfort podczas rozgrywki. Stąd też inwestycja w dobrej jakości fotel gamingowy ma wielkie znaczenie. Tani fotel gamingowy nie zawsze spełni nasze wszelkie oczekiwania, ale z pewnością będzie lepszym pomysłem dla osoby grającej niż zwykły fotel biurowy. Rozgrywki komputerowe, w tym także te online, mogą trwać godzinami. Nasze ciało nie jest przystosowane do przebywania przez długi czas w pozycji siedzącej - najkorzystniejsza dla człowieka jest pozycja stojąca. Ergonomiczny fotel gamingowy sprawi, że odciążymy nasz kręgosłup, co z pewnością będzie miało przeniesienie na lepszą kondycję całego ciała. Warto tutaj także pamiętać o robieniu przerw podczas gry, bo nawet najlepszy fotel gamingowy nie załatwi wszystkiego za nas. Profesjonalny fotel gamingowy, np. fotel Genesis bez trudu nabędziemy w sieci - wystarczy tylko nieco się rozejrzeć.

Fotel gamingowy - gdzie szukać najlepszych rozwiązań?



Fotele gamingowe można bez trudu nabyć zarówno w stacjonarnych jak i internetowych sklepach ze sprzętem tego typu. Jeśli do końca nie wiemy, jaki fotel dla gracza nas interesuje, to koniecznie powinniśmy przejrzeć profesjonalne blogi, vlogi oraz artykuły, dzięki którym łatwiej nam będzie podjąć ostateczną decyzję. Z pewnością pomocny tutaj też będzie dobrej jakości ranking foteli gamingowych, który znajdziemy np. w witrynie internetowej marketu RTV Euro AGD. Taki stworzony przez profesjonalistów ranking foteli gamingowych z pewnością ułatwi nam wybór. Nie każdy musi bowiem wiedzieć wszystko o przeciętnym fotelu gamingowym.





W wyżej wymienionym sklepie internetowym możemy obecnie nabyć nieco ponad dwieście osiemdziesiąt modeli tego typu rozwiązań. Dobrej jakości fotel dla gracza powinien być wykonany z wysokiej jakości materiałów, mieć regulowane podłokietniki, regulację wysokości siedziska, funkcję bujania oraz inne rozwiązania, które mogą się okazać przydatne podczas długotrwałej rozgrywki. Dzięki zakupom w RTV Euro AGD będziemy mogli sobie także pozwolić na zakup fotela z górnej półki, w wyższej cenie. Korzystne raty "zero procent" pozwolą nam go spłacać, bez zbytniego obciążenia naszej kieszeni. Dobry fotel gamingowy to inwestycja we własne zdrowie - warto o tym pamiętać.

Jaki fotel gamingowy wybrać?



Jeśli więc regularnie gramy na komputerze albo robią to np. nasze dzieci, to z pewnością warto kupić fotel gamingowy, zaopatrzony np. w mechanizm tilt umożliwiający bujanie się, już dziś. Najlepsze fotele gamingowe, w tym także fotele gamingowe dla dzieci mogą kosztować całkiem sporo, ale można zaopatrzyć się także w rozwiązania już za kilkaset złotych. Odrębną kategorię foteli gamingowych, stanowią rozwiązania ze stojakami na kierownicę, dzięki którym można grać w wyścigi samochodowe, czy też symulować np. gry lotnicze albo loty w kosmos. Także i takie fotele możemy nabyć online w RTV Euro AGD: https://www.euro.com.pl/fotele-i-stojaki-do-kierownicy,rodzaj!fotel-dla-dzieci.bhtml. Dobry fotel gamingowy bez trudu zniesie obciążenia do stu dwudziestu kilogramów, ale na rynku są także modele, dla których niestraszne jest sto pięćdziesiąt czy nawet dwieście kilogramów. Wysokość siedziska powinna być regulowana tak, aby maksymalnie ułatwić nam grę. Obicia foteli są przeważnie wykonane ze skóry naturalnej albo ze skóry ekologicznej, która z pewnością podniesie komfort rozgrywki. Oglądając polecane fotele gamingowe zwracajmy także uwagę na kształt siedziska. Zbyt wklęsłe mogą uciskać nam uda, warto więc zastanowić się czy sięgnąć tutaj po bardziej płaskie rozwiązania. Fotel gamingowy kupić jest łatwo, ale kupić taki model, który będzie nam całkowicie odpowiadał - to już nieco trudniejsze zadanie.







foto. Diablo Chairs

Fotele gamingowe - wyższy komfort gry jest ich wart!



Solidna konstrukcja fotela z podświetleniem RGB oraz odpowiednie położenie podłokietników, a także inne aspekty sprawią, że na pewno wybierzemy coś z najlepszych foteli gamingowych, np. fotel Genesis Nitro 550 albo zupełnie inny model. Dany fotel może występować w różnych wariantach kolorystycznych czy też posiadać różny kąt odchylenia oparcia. Z pewnością warto zwracać uwagę na szczegóły takie jak: głębokość siedziska, czy też kąt nachylenia, itp., bo tylko w ten sposób zaopatrzymy się w wygodny fotel, zaopatrzony np. w tryb bujania oraz dodatkowe poduszki, zwiększające naszą wygodę podczas gry.





Genesis Nitro 550



Zwracajmy także uwagę na odcinek szyjny oraz lędźwiowy naszego fotela, by zapewnić sobie maksymalny komfort użytkowania w niedalekiej przyszłości. Maksymalne obciążenie fotela nie powinno być przekraczane, bo może to spowodować jego szybsze zużycie. Ciekawą opcją może być korzystanie z fotela w pozycji leżącej, czy też przypięcie się doń elastycznymi pasami, będącymi na jego wyposażeniu, np. podczas symulacji jazdy samochodem. Dobre fotele gamingowe z solidną konstrukcją, zaopatrzone w ciche kółka sprawią, że z fotelami gamingowymi nigdy nie będziemy chcieli się rozstać. Szukajmy więc foteli dla graczy w sklepie RTV Euro AGD, bo to będzie z pewnością udany zakup.

Artykuł sponsorowany