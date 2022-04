OPPO Find X5 Pro 5G powala nie tylko wyglądem, ale i ceną na polskim rynku

Futurystyczny i kosmicznie drogi.

Cena OPPO Find X5 Pro 5G w Polsce

Źródło: OPPO

Specyfikacja OPPO Find X5 Pro 5G

Źródło: OPPO

Czy ta specyfikacja nie wydaje się Wam znajoma?

OPPO to jeden z tych chińskich producentów, który oferuje swoje smartfony na polskim rynku w dość wysokich cenach, mając na uwadze silną konkurencję. Ma jednak ku temu wiele argumentów - świetna jakość wykonania, dobre możliwości fotograficzne, jak również należyta optymalizacja. To kluczowe argumenty przemawiające za tym, aby zapłacić nieco więcej. Czy jednak, aby OPPO nie przesadziło z wyceną najnowszego OPPO Find X5 Pro 5G?Pomimo tego, że OPPO nie ujawniło jeszcze oficjalnej ceny OPPO Find X5 Pro 5G na polskim rynku, uczynił to operator sieci komórkowej Plus. Plus ma w zwyczaju publikować cenniki znacznie szybciej, aniżeli dany model zostanie wprowadzony do oferty abonamentowej. Dzięki temu poznaliśmy właśnie oficjalną cenę flagowca marki na polskim rynku. Będzie drogo.Jak wynika z cennika sieci Plus, zainteresowani flagowym smartfonem OPPO będą musieli w Polsce przygotować niemal 6 tysięcy złotych. Smartfon w konfiguracji 12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci na dane będzie zatem droższy od flagowego Apple iPhone 13 Pro Max, czy też Samsunga Galaxy S22 Plus (256 GB). Będzie droższy nieznacznie, ale jednak, co jasno pokazuje, że OPPO się ceni.Trzeba jednak mieć na uwadze, że w tym roku wszyscy chińscy producenci podnieśli ceny swoich produktów i tym samym przekroczyli bariery, których niegdyś przekraczać nie mieli zamiaru, aby konkurować z gigantami w branży. Czasem po prostu nie da się zaoferować czegoś mocnego i zarazem bardzo stylowego w niskiej cenie.OPPO Find X5 Pro 5G, jak na flagowy smartfon przystało wykorzystuje najmocniejszy układ SoC firmy Qualcomm, a mianowicie Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm), współpracujący z 12GB pamięci RAM typu [email protected] MHz. Do tego dochodzi jeszcze superszybka pamięć UFS3.1 o pojemności 256 GB. Jest to zatem zestaw stricte flagowy, który w połączeniu z bardzo dobrze zoptymalizowanym ColorOS 12.1 na systemie Android 12 zagwarantuje najwyższy komfort użytkowania i to przez długi czas.Mocnym akcentem wyposażenia jest optyka, gdyż OPPO Find X5 Pro 5G wyposażony został w 50-megapikselowy sensor opracowany i skalibrowany, przy współpracy znanej i cenionej marki Hasselblad. Aparat jest wyposażony w podwójną optyczną stabilizację obrazu (IOS), co znacząco wpłynie na możliwości fotografowania z ręki. Model ten obsługuje również elektroniczną stabilizację obrazu podczas nagrywania wideo, aby zmniejszyć wpływ drgań podczas rejestrowania obrazu. Warto jeszcze wspomnieć, że zastosowano sensor o rozmiarze 1/1.56", z pojedynczym pikselem 1.0µm i przysłoną obiektywu f/1.7.Główny aparat współpracuje z teleobiektywem 13 MP (umożliwia dwukrotne zbliżenie cyfrowe, nie ma OIS, ale jest PDAF) i ultraszerokokątnym 50 MP o polu widzenia 110°. Widać zatem, że OPPO postawiło na wszystkie obiektywy.Kolejnym bardzo mocnym punktem w specyfikacji jest wyświetlacz typu LTPO2 AMOLED o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości 2K (1440 x 3216 pikseli), co przekłada się na bardzo wysokie zagęszczenie punktów na cal. Wyświetlacz obsługuje dynamiczne odświeżanie ekranu w 120 Hz i do tego szczytową jasność na poziomie 1300 nitów. Wyświetlacz został skalibrowany pod kinową paletę barw DCI-P3 i oferuje jej pokrycie w 100%. Do tego dochodzi jeszcze 10-bitowa głębia kolorów, wsparcie dla HDR10+ i zabezpieczenie szkłem Corning Gorilla Glass Victus. Dodać jeszcze trzeba, że pod ekranem umieszczono optyczny czytnik linii papilarnych.Niczego sobie jest również akumulator o pojemności 5000 mAh (2x 2500 mAh), który wspiera technologię szybkiego ładowania o mocy 80W. A to oznacza, że wystarczy zaledwie 12 minut, aby uzupełnić energię do 50%. W OPPO Find X5 Pro 5G jest również ładowanie bezprzewodowe o mocy 50W. Przy jego wykorzystaniu naładowanie akumulatora do pełna zajmuje 47 minut. Nie zapomniano nawet o ładowaniu wstecznym (10 W).Największe wrażenie robi jednak dość futurystyczny design tylnego panelu, a dokładniej umieszczonej tam wysepki. To projekt, którego nie można pomylić z żadnym innym. Tylna ściana wykonana jest z ceramiki lub ekoskóry i zespolona z frontem aluminiowym korpusem. To wszystko oczywiście w wodoszczelnej konstrukcji o stopniu ochrony IP68 (do 1,5 m przez 30 minut).Pod wieloma względami OPPO Find X5 Pro 5G jest podobny do OnePlus 10 Pro , aczkolwiek znacząco różni się designem. To on bowiem może zaważyć na wyborze tego pierwszego. Warto jednak mieć na uwadze, że przedstawiciel OnePlus w takiej samej konfiguracji kosztuje 4799 złotych, a zatem znacznie mniej. To kolejny dowód na zbyt wysoką wycenę OPPO Find X5 Pro 5G.Główną różnicą pomiędzy tymi modelami jest aparat głowy, gdyż OnePlus 10 Pro otrzymał sensor 48 MP z matrycą IMX789, pojedynczą stabilizacją obrazu, ale za to z laserowym czujnikiem pomiaru ostrości. Do tego teleobiektyw ma 8MP, aczkolwiek oferuje 3-krotne zbliżenie optyczne i do tego jeszcze ma OIS, co przełoży się na lepszej jakości fotografie po zmroku wykonywane z ręki.Czy zatem warto wydać 5998,99 zł na OPPO Find X5 Pro 5G? Koniecznie dajcie znać w komentarzach.Źródło: Plus / fot. tyt. OPPO