Zadebiutował Samsung Galaxy S20 FE 2022 w niższej cenie

Samsung nieoczekiwanie ponownie wprowadził na rynek Galaxy S20 FE 5G w swoim rodzinnym kraju, Korei Południowej. Telefon pierwotnie pojawił się jesienią 2020 roku, ale teraz jest dostępny w niższej cenie i pod niego zmienioną nazwą - Galaxy S20 FE 2022. Do tego jeszcze jest odpowiednio tańszy, a zatem bardziej interesujący, niż kiedykolwiek.Samsung postanowił tchnąc nowe życie w model Galaxy S sprzed dwóch lat. Faktem jest, że Galaxy S21 FE pojawił się na rynku w styczniu jako ostatni wariant serii Galaxy S21 i zarazem następca modelu tytułowego, ale kilka miesięcy po tym Samsung wypuścił swojego poprzednika: Galaxy S20 FE 2022. I choć może to wydawać się nieco dziwnym zagraniem ze strony koreańskiego giganta, to jednak jest metoda w tym szaleństwie.Niemal wszyscy recenzenci narzekali na zbyt wysoką cenę Galaxy S21 FE, która wynikała przede wszystkim z trudnej dostępności podzespołów. Natomiast dwuletni Galaxy S20 FE korzysta z chipsetu, który nie jest już rozchwytywany, aczkolwiek nadal bardzo dobry i w zupełności wystarczający do wszystkiego. To pozwala na stabilną produkcję i nasycenie rynku, tym bardziej że cena została obniżona adekwatnie do stażu.Samsung Galaxy S20 FE 2022 jest teraz oferowany za około 700 złotych mniej, a zatem można go kupić na lokalnym rynku producenta za około 2450 zł. Dwa lata temu debiutował z ceną 3150 złotych. Niższa cena to nie tylko staż na rynku, ale również usunięcie z zestawu sprzedażowego ładowarki, jak również zestawu słuchawkowego AKG.Niemniej tegoroczny Samsung Galaxy S20 FE 2022 może liczyć na politykę aktualizacji Samsunga z pięcioletnimi aktualizacjami zabezpieczeń. Nie jest jasne, czy telefon stanie się również szerzej dostępny, dlatego poprosiliśmy Samsung Holandia o większą przejrzystość.Nowy wariant można rozpoznać po numerze modelu, SM-G781NK22 (lub po prostu SM-G781NK). Do tego jeszcze występuje tylko w trzech wersjach kolorystycznych: Cloud White, Cloud Lavender i Cloud Navy.Zarówno tegoroczny, jak i ten sprzed dwóch lat Galaxy S20 FE wykorzystuje układ SoC Qualcomm Snapdragon 865, a więc współpracuje z modemem 5G. Współpracuje z 6 GB pamięci RAM i 128 GB na dane (z możliwością rozszerzenia). Ma 6,5-calowy wyświetlacz typu Super AMOLED o rozdzielczości FHD+ (2400 x 1080 pikseli) z częstotliwością odświeżania 120 Hz i optycznym czytnikiem linii papilarnych.Na tylnym panelu zagościł układ kamer składający się z trzech obiektywów. Urządzenie wyposażone jest w aparat główny 12 MP z optyczną stabilizacją obrazu, teleobiektyw 8 MP z 3-krotnym zoomem optycznym oraz szerokokątny aparat 12 MP.Reszta specyfikacji przedstawia się następująco:Serdecznie zapraszam do zapoznania się z recenzją tego modelu sprzed dwóch lat, gdyż Galaxy S20 FE to jeden najlepszych smartfonów w asortymencie marki w kategorii stosunek ceny do oferowanych możliwości.Źródło: Naver Anthony (@TheGalox_) / fot. tyt. Samsung