Elgato HD60 X. Nowa generacja przechwytywania wideo z konsol

Najnowsze wydanie zewnętrznej karty do przechwytywania wideo i dźwięku marki Elgato wkrótce pojawi się w sklepach. Elgato HD60 X firmy Corsair (Elgato jest drugą marką tego samego koncernu) może pochwalić się zaawansowanymi funkcjami pomocnymi przy obsłudze nowego sprzętu do grania.



Chcesz nagrywać rozgrywkę z PlayStation 5 lub Xbox Series? Elgato HD60 X może to zapewnić

Jak zapewnia producent, Elgato HD60 X jest w pełni kompatybilne z konsolami nowej generacji (Sony PlayStation 5, Microsoft Xbox Series X i Microsoft Xbox Series S). Wspiera nawet VRR i zawiera wbudowane oprogramowanie 4K Capture Utility, transmisję w przelocie HFR czy różne dodatkowe funkcje pomocne youtuberom i streamerom. Jego porty umieszczone są z tyłu, co pozwala na łatwe schowanie kabli. Nie było to możliwe w poprzednim modelu Elgato HD60 S+, na którym bazuje najnowszy Elgato HD60 X. Live Commentary pozwala na zapisanie głosu użytkownika jako osobnej ścieżki dźwiękowej oraz regulowanie poziomów głośności na bieżąco, w zależności od potrzeb.





Przystawka do nagrywania obsługuje także dynamiczny obraz 1080p240 czy 1440p120. Standardowo nagrywanie odbywa się w 1080p60 z HDR10 lub 4K30 i to włączając zapis dźwięku 48 Hz. Oprogramowanie Elgato jest zgodne także z przesyłaniem do zewnętrznych programów jak chociażby OBS Studio czy Streamlabs OBS lub własnego 4KCU. Ponadto nagrywanie możliwe jest z kompresją w standardzie HEVC, dostępny jest też eksport do formatu AFF, który można edytować np. w Adobe Premiere czy Vegas Pro.



Elgato HD60 X jeszcze w tym miesiącu w polskich sklepach

Sprzęt Elgato HD60 X jest już w tej chwili dostępny w firmowym sklepie internetowym marki Corsair. W najbliższym czasie jeszcze przed końcem kwietnia, Elgato HD60 X będzie możliwy do kupna także w różnych sklepach detalicznych. Producent wycenił urządzenie na 899 złotych i zapewnia dla niego dwuletnią gwarancję.



