GOODRAM wprowadza szybkie dyski SSD IRDM PRO M.2 z interfejsem PCIe 4 x4 NVMe

Polska marka wprowadza do oferty nowy dysk w formacie M.2.

SSD IRDM PRO M.2 PCIe gen 4 x4 nawet do 2 TB

Wciąż rośnie popularność dysków SSD w formacie M.2, które montowane są w komputerach stacjonarnych, laptopach, a nawet konsolach nowej generacji. Polski producent pamięci komputerowych uzupełnił właśnie swoją ofertę o zupełnie nowy produkt. Model SSD IRDM PRO M.2 PCIe gen 4 x4 to najszybszy nośnik pamięci z serii SSD IRDM.Najnowsza pamięć masowa SSD IRDM PRO M.2 jest wyposażona w szybki interfejs PCIe 4 x4 NVMe. Takie rozwiązanie umożliwia osiągnięcie dwa razy lepszych prędkości w porównaniu do rozwiązań generacji 3 x4. Jak podaje producent, maksymalne prędkości odczytu i zapisu na poziomie kolejno 7000 MB/s oraz 6850 MB/s, zapewniają doskonałą wydajność i stabilność pracy. Na tak dobre osiągi ma również wpływ dodatkowy bufor DRAM o pojemności do 2 GB, dzięki czemu dysk działa stabilnie nawet przy dużym obciążeniu.Kontroler całego układu to model PS5018-E18, dostarczany firmę Phison. Ośmiokanałowy kontroler E18 oparty jest na architekturze ARM Cortex R5 a także jest zgodny z najnowszą wersją protokołu NVMe, czyli 1.4.