Zadebiutował realme Pad Mini. Kompaktowy tablet z LTE w cenie od około 820 zł

Kompaktowy i stylowy tablet.

realme Pad Mini sprawdzi się podczas zadań codziennych

Źródło: Lazada

Źródło: Lazada

Cena i dostępność realme Pad Mini

Źródło: Lazada

Zgodnie z oczekiwaniami zadebiutował właśnie drugi tablet marki realme. Tym razem producent postawił na coś kompaktowego o smukłej konstrukcji i zarazem przyzwoicie wydajnego (do codziennego użytku) w rozsądnej cenie. Poznajcie realme Pad Mini wyposażony w wyświetlacz 8,7” i szybkie ładowanie. Jest napędzany przez układ Unisoc i oferuję obsługę LTE.Tak, jak przypuszczaliśmy debiutancki realme Pad Mini jest tabletem dla oszczędnych poszukujących dobrze wykonanego urządzenia z podzespołami odpowiednimi do codziennego użytkowania. Model ten z pewnością pozwoli nie tylko na przeglądanie internetu, ale również na rozgrywkę, choć z pewnością nie na najwyższym poziomie, ale zadowalającym i owszem.realme Pad Mini wyposażony został w wyświetlacz LCD o przekątnej 8,7 cala, na którym treści wyświetlane są w rozdzielczości 1340 x 800 pikseli. Ekran jest zatem znacznie mniejszy od tego obecnego w oryginalnym tablecie realme Pad. Warto jeszcze dodać, że ramki boczne są relatywnie wąskie, a górna i dolna odpowiednio szersze, aby umożliwić komfortowe użytkowanie.Moc obliczeniową zapewnia Unisoc Tiger T616 w połączeniu z 3/4GB pamięci RAM. Tenże układ pomimo zastosowania dwóch wydajnych rdzeni ARM Cortex A75 o taktowaniu do 2.0 GHz, jak również sześciu ARM Cortex [email protected] GHz, wytworzony został w dość przestarzałym procesie technologicznym 12 nm FinFET. Oznacza to zwiększone zapotrzebowanie na energię.W zależności ilości pamięci RAM na dane zarezerwowane zostało 32GB lub 64GB wbudowanej pamięci, która rozszerzyć można poprzez wykorzystanie czytnika microSD.Specyfikacja obejmuje również modem LTE (w obu wariantach pamięci), a także akumulator o pojemności 6400 mAh z ładowaniem o mocy 18W. Producent zastosował również ładowanie zwrotne poprzez port USB typu C. Na tylnym panelu zagościł 8-megapikselowy aparat ze światłem f/2., podczas gdy Selfie dedykowana została 5-megapikselowa kamera.Zaplecze komunikacyjne przedstawia się następująco: dwuzakresowy moduł WiFi w standardzie ac, Bluetooth 5.0. port USB typu C, jak również gniazdo słuchawkowe mini-jack 3.5 mm. Tablet waży 372 gramy i mierzy 211,8 x 124,48 x 7,6 mm. Wato dodać, ze korpus jest płaski, co z pewnością poprawia chwyt.realme Pad Mini jest już dostępny w ramach oferty przedsprzedażowej w Lazada Philippines w dwóch wariantach kolorystycznych: szarym i niebieskim. Sugerowana cena detaliczna za wariant wyposażony w 3 GB pamięci RAM i 32 GB na dane ustalona została na 9990 PHP, co po przeliczeniu daje około 820 złotych. Decydując się na realme Pad Mini 4/64 GB Wi-Fi + LTE trzeba przygotować 11990 PHP, czyli około 983 zł.Do sprzedaży ma trafić również wariant oferujący komunikację wyłącznie poprzez moduł WiFi, ale na ten monet jego cena, jak również data premiery nie zostały jeszcze ujawnione.Niewykluczone, że realme w późniejszym czasie zdecyduje się również na globalną premierę tabletu Pad Mini, a tym samym model ten zadebiutuje na polskim rynku. Być może zostanie nawet lekko ulepszony, ale nie jest to jeszcze nic pewnego. Zainteresowanym najnowszym tabletem realme pozostaje zatem czekać.Źródło: Lazada / fot. tyt. Lazada