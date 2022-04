Znamy specyfikację Motoroli Edge 30. To będzie bardzo smukły smartfon o dobrych parametrach

Specyfikacja Motoroli Edge 30

6,55-calowy wyświetlacz o rozdzielczości FHD+, wykonany w technologii POLED;

Częstotliwość odświeżania 144 Hz;

Układ SoC Qualcomm Snapdragon 778G+ (potwierdzony ostatnio w GeekBench);

6 lub 8 GB pamięci RAM typu LPDDR4X;

128 lub 256 GB miejsca na dane;

Zestaw trzech aparatów na tylnym panelu: 50-megapikselowy aparat główny, 50-megapikselowy obiektyw ultraszerokokątny i 2-megapikselowy obiektyw wspomagający głębię;

Przedni aparat 32 MP;

Akumulator o pojemności 4020 mAh z szybkim ładowaniem 30 W;

Android 12 po wyjęciu z pudełka.

Cała seria Edge 30 zapowiada się interesująco

Źródło: Motorola

Wszystko na to wskazuje, że moto g52 nie będzie jedynym smartfonem, który Motorola ma zamiar wprowadzić do sprzedaży w najbliższym czasie. Do internetu przedostała się bowiem specyfikacja techniczna smartfona Edge 30 plasowanego znacznie wyżej, aniżeli budżetowiec z serii moto g. Czego zatem można się spodziewać?Najnowsze informacje na temat Motoroli Edge 30 dostarczył Yogesh Brar (@heyitsyogesh) za pośrednictwem serwisu Twitter. Jeśli się potwierdzą, to szykuje się naprawdę dobry średniak z wydajnym układem SoC, niezłym zestawem aparatów. To wszystko zamknięte w smukłej konstrukcji, na co zresztą wskazuje pojemność akumulatora.Jeśli zestawimy powyższą specyfikację z danymi ujawnionymi na temat moto g52, jasne jest, że Edge 30 będzie mocniejszym telefonem, chociaż oba wydają się używać wyświetlacza POLED, który oferuje nieco większą elastyczność i trwałość.We wcześniejszych doniesieniach krążących po internecie pisało się, że Edge 30 to jeden z trzech modeli z serii, a nadchodzący Edge 30 Ultra to podobno model flagowy, który będzie wykorzystywał układ SoC Snapdragon 8 Gen 1+. Jeśli chodzi natomiast o Edge 30 Lite, oczekuje się, że model ten zostanie wyposażony w 6,28-calowy wyświetlacz typu POLED o odświeżaniu 120 Hz, układ Snapdragon 695, maksymalnie 8 GB pamięci RAM typu LPDDR4x, do 256 GB pamięci na dane, 32-megapikselowy aparat Selfie, 64-megapikselowy obiektyw główny + 13-megapikselowy ultraszerokokątny aparat na tylnym panelu oraz akumulator 4020 mAh. Grubość tego smartfona będzie poniżej 7mm.Szykują nam się zatem naprawdę interesujące smartfony. Mam tylko cichą nadzieję, ze tym razem wszystko zostanie dopieszczone, bo jednak Motorola ma to do siebie, że podejmuje dziwne decyzje.Źródło: Yogesh Brar (@heyitsyogesh) / fot. tyt. Motorola