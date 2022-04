Kupił używaną płytę główną. Znalazł w niej cenny dodatek

Szansa jedna na miliard?

Kupił używaną płytę główną, znalazł cenny prezent

"Sprawdź dobrze wszystkie gniazda na płycie. Może gdzieś tam chowa się też Gamecube"

"...albo sejf"

"Dysk zawiera pewnie nieszyfrowany portfel z 2 milionami Bitcoinów"

Osoby kupujące używany sprzęt komputerowy muszą być szczególnie ostrożne. W serwisach ogłoszeniowych nie brakuje oszustów, przez co elektronikę najlepiej nabywać osobiście, sprawdzając jej działanie na miejscu. Jak wiadomo, nie zawsze jest taka możliwość, a używane jest tańsze niż nowe, więc... Wiele osób, aby złożyć upragniony komputer sięga po podzespoły z drugiej ręki. Doświadczenie użytkownika Reddita o pseudonimie Gladsteam01 pokazuje, że niezmiernie rzadko można się mile zaskoczyć.Internauta o pseudonimienie miał dobrego dnia. Płyta główna w jego komputerze uległa uszkodzeniu, w związku z czym zamówił identyczną, ale używaną, nie chcąc przepłacać. Wygląda na to, że bilans niemiłych i miłych niespodzianek w życiu tego jegomościa musiał się wyrównać.Jak wielkie było zaskoczenie Gladsteam01, gdy ten odpakował płytę główną i znalazł w niej pod radiatorem... dysk twardy M.2 PCIe WD Black SN750 o pojemności 2 TB. Wartość takiego dysku wynosi ok. 1100 złotych.Niestety, nie wiemy, czy znalazca postanowił zwrócić zakupiony przez siebie sprzęt. Niezależnie od tego, czy kupił go od osoby prywatnej, czy przedsiębiorcy, powinien to uczynić. Internauci nie podzielali raczej tego poglądu i w komentarzach gratulowali autorowi tematu darmowej niespodzianki.- pisał jeden z internautów.- dodał inny.- pokpiwał z niedowierzaniem kolejny użytkownik serwisu.Źródło: Reddit