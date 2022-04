Mamy nowe informacje na temat serii Redmi Note 12. To będą potężne średniaki

Seria Redmi Note 12 MediaTekiem stoi

Smartfony pełne mocy obliczeniowej

Źródło: MediaTek

Premiera najwcześniej w maju

Cykl wydawniczy smartfonów skraca się w drastycznym tempie, czego najlepszym przykładem jest nadchodząca seria smartfonów marki Reemi. Otóż okazuje się, ze już niebawem oficjalnej prezentacji doczeka się seria Redmi Note 12, która zadebiutuje po raptem siedmiu miesiącach od wydania Redmi Note 11 na rodzimym rynku producenta. Zanim to jednak nastąpi, docierają do nas nowe informacje na temat zastosowanych układów SoC.Już nie pierwszy raz słyszymy, że seria Redmi Note 12 jest w drodze, dlatego też nie ma się czemu dziwić, że docierają do nas nowe doniesienia na jej temat. Nie powinien także dziać fakt, że cykl wydawniczy się skraca - zainteresownaie serią Redmi Note jest duże dlatego też producent chce sprostać oczekiwaniom i tym samym zawsze oferować modele o odpowiedniej wydajności i w przystępnej cenie. Czego zatem można oczekiwać po rodzinie Redmi Note 12?Jak wynika z informacji przekazanych przez It's Fat, nadchodząca seria Redmi Note 12 będzie obsługiwała trzy modele: Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro, jak również Redmi Note 12 Pro+. Podobno wszystkie trzy telefony mają wykorzystywać układy SoC opracowane przez MediaTek.Standardowy Redmi Note 12 wyposażony zostanie w Dimensity 810. Jest to ta sama jednostka, która została wykorzystana między innymi w, a także podstawowym z serii Redmi Note 11 - Redmi Note 11. Oczywiście w drugim przypadku mowa jest o modelu na rynek chiński, gdyż w Polsce jest model z układem Qualcomm Snapdragon 680. Będzie zatem niezawodny podczas codziennego użytkowania.Redmi Note 12 Pro otrzyma natomiast Dimensity 1300. Jest on wyposażony w cztery rdzenie ARM Cortex-A78, w tym ultrarwydajny o taktowanu dochodzącym do 3 GHz. Zbudowany przy użyciu procesu produkcyjnego TSMC 6 nm, Dimensity 1300 to niezwykle wydajna konstrukcja, która zapewnia dłuższą żywotność akumulatora.Redmi Note 12 Pro+, jak na model najmocniejszy z serii napędzany będzie przez układ SoC MediaTek Dimensity 8000. Zbudowany został przy użyciu wysoce zaawansowanego procesu produkcyjnego TSMC N5 (5 nm), zapewnia użytkownikom najlepszą w swojej klasie wydajność energetyczną – szczególnie korzystną w grach z dużą liczbą klatek na sekundę. Warto jeszcze dodać, że z testów Dimensity 8100 wynika, że nieco słabszy Dimensity 8000 oferuje wydajność nieco lepszą niż Snapdragon 870.Wcześniejsze informacje sugerowały, że seria Redmi Note 12 może zadebiutować w Chinach w tym miesiącu, aczkolwiek z informacji ujawnionych przez źródło, wynika jasno, że nie jest to możliwe i oczekuje się, ze debiut nastąpi najwcześniej w maju.Bez względu na, to kiedy zadebiutuje seria Redmi Note 12 i w jakie podzespoły zostanie wyposażona, na globalne rynki trafią modele o zupełnie innej specyfikacji. Świetnym tego przykładem jest Redmi Note 11 i jego companieros na rynki międzynarodowe. Wszak z chińskimi modelami mają jedynie wspólny wygląd i jeszcze kilka innych podzespołów, ale w głównej mierze to zupełnie inne propozycje.Źródło: Weibo / fot. tyt. Redmi