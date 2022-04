Intel wyśle Ci naklejkę za darmo. Chcesz którąś z nich?

Bezpłatne naklejki od Intela.

Naklejki Intel za darmo dla (prawie) wszystkich chętnych

Osoby, które kupiły kiedyś laptopa wiedzą doskonale, że producenci lubią umieszczać na nich całą masę naklejek. Jedni zostawiają je na swoich urządzeniach, inni usuwają w dążeniu do poprawy estetyki. Usunąłeś wlepkę z notebooka a teraz tego żałujesz? A może nie nakleiłeś "stickera" dołączonego do procesora na obudowę komputera stacjonarnego i gdzieś go zgubiłeś? Firma Intel Ci pomoże.Firma Intel zobowiązuje się wysłać naklejkę powiązaną z posiadanym procesorem każdemu jego posiadaczowi. Wystarczy wypełnić formularz i... czekać. Koszt nalepki wynosi 0 złotych, jednakże Polacy, podobnie z resztą jak wszystkie osoby spoza Stanów Zjednoczonych, poniosą koszt opłaty celnej. To nie wszystkie ważne informacje.Wszyscy pragnący otrzymać bezpłatną naklejkę muszą dołączyć do formularza dowód zakupu lub - co jest znacznie mniej problematyczne - uruchomić aplikację Intel System Support Utility i zrobić zrzut ekranu z numerem seryjnym procesora.Nie sądzimy, aby którykolwiek z właścicieli nowego komputera połasił się na taką naklejkę, choć... kto wie? Powinni nimi być zainteresowani zwłaszcza posiadacze nieco starszych urządzeń oraz kolekcjonerzy, którzy chcieliby przywrócić swój sprzęt do stanu "sklepowego".Źródło: Intel