Niemiecki wywiad: chińscy producenci smartfonów nie chcą wspierać Rosji

Nagły zwrot akcji?

W Rosji wkrótce zabraknie smartfonów

Podczas gdy niektórzy internauci zwykli uważać, że chińscy producenci elektroniki po cichu wspierają Rosję, pomimo sankcji nakładanych na ten kraj w związku z agresją w Ukrainie, najnowszy raport niemieckiej Federalnej Służby Wywiadowczej (BND) wydaje się temu przeczyć. Wprawdzie kilku znanych producentów z Państwa Środka znalazło się na niechlubnej liście Uniwersytetu Yale , zawierającej m.in. te firmy, które do tej pory nie wycofały się z Rosji, ale eksperci są ostrożni w jednoznacznej ocenie tego stanu rzeczy.W poufnym raporcie BND pojawiła się informacja, jakoby za dwa, maksymalnie trzy miesiące w Rosji miało zabraknąć smartfonów zachodnich producentów. Wymienia się tu zwłaszcza popularne na rynku rosyjskim produkty Apple i Samsunga, odpowiedzialne za ok. 50 procent całej sprzedaży. Już jakiś czas temu pisaliśmy, że Rosjanie powoli odczuwają niedobór smartfonów i masowo wykupują to, co pozostało w sklepach. Skutkuje to zwiększoną sprzedaż produktów chińskich, których jest po prostu sporo na magazynach. Wbrew obiegowej opinii niektórych krytyków chińskich firm, te podobno wcale nie mają zamiaru pomagać Federacji Rosyjskiej w przetrwaniu "kryzysu".