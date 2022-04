Xiaomi odpowiada na zarzuty w sprawie obniżania wydajności smartfonów

Kolejna afera.

Wydajność Xiaomi 12 Pro i Xiaomi 12X zmieniała się w zależności od danej gry lub aplikacji. | Źródło: Android Police



Poszczególne wyniki testów różniły się w zależności od modelu, ale ogólnie wskazywały, że telefon korzystał z wielu profili wydajności w różnych aplikacjach. Patrząc na dwa smartfony z serii Xiaomi 12, Snapdragon 8 Gen 1 z Xiaomi 12 Pro był bardziej podatny na ograniczenia, niż Xiaomi 12X wyposażony w Snapdragon 888.



Jak widać, profil dla Genshin Impact aktywował wyższą wydajność od profili dla Netfliksa lub przeglądarki internetowej Chrome. Różnice były na tyle znaczące, że trudno jest tu mówić o błędzie pomiarowym. Nie ma tu też mowy o sytuacji, w której wydajność w benchmarku byłaby wyższa od wydajności w grze, co akurat powinno ucieszyć potencjalnych nabywców. Z drugiej strony, profil dla gier innych niż Genshin Impact może nie przynosić zysku, a stratę w wydajności, więc...



W oświadczeniu nadesłanym Android Police przez Xiaomi czytamy:



"Xiaomi stosuje strategie kontroli temperatury, aby zapewnić optymalne wrażenia z korzystania z produktu, szczególnie w przypadku wymagających aplikacji, powszechnie używanych przez dłuższy czas. W wielu naszych urządzeniach oferujemy 3 tryby wydajności, umożliwiające użytkownikom dostosowywanie balansu pomiędzy wydajnością i energooszczędnością. Na poziomie systemu wszystkie optymalizacje związane z wydajnością aplikacji uwzględniają wiele istotnych czynników, takich jak zużycie energii, wydajność i wpływ termiczny."







Dalsze testy Android Central wykazały jednak, że nawet w trybie wysokiej wydajności Xiaomi nadal ogranicza wydajność niektórych aplikacji na Xiaomi 12 Pro.





Producenci smartfonów się bronią, prasa i konsumenci nie są zachwyceni

Internauci zastanawiają się, dlaczego smartfon miałby pracować gorzej, skoro jego podzespoły pozwalają na więcej. Jak widać na powyższych przykładach, sprzęt wykazywał słabsze rezultaty w mniej wymagających apkach i lepsze w grze.Celowe obniżanie wydajności smartfonów przez producentów elektroniki nie jest niczym nowym. Oficjalnie firmy robią to, aby zapewnić użytkownikom "najlepsze doświadczenia z korzystania z produktów", a smartfonom zagwarantować stabilne, długie i bezawaryjne działanie. Wiele osób postrzega to tymczasem jako oszustwo. Wyższe wyniki w testach syntetycznych sugerują większą od realnej moc obliczeniową, mogąc tym samym prowadzić konsumentów do fałszywego przeświadczenia, co do prawdziwej wydajności danego sprzętu.Źródło: Android Police