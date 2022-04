Znamy specyfikację i cenę OPPO Reno7 Lite 5G. Są też informacje o OPPO F21 Pro

Dwa interesujące średniaki

W dzisiejszych czasach zachowanie tajemnicy przed premiera nowego smartfona jest wręcz niewykonalne. Nie inaczej jest w przypadku dwóch nadchodzących nowości marki OPPO. Do internetu przedostały się bowiem informacje dotyczące OPPO F21 Pro i OPPO Reno7 Lite 5G. Znamy już ich wygląd, specyfikację, jak również ceny. Mało tego, w przypadku jednego z nich wiemy nawet kiedy zadebiutuje.Już wkrótce, aczkolwiek dokładnie nie wiadomo kiedy zadebiutuje OPPO Reno7 Lite 5G. Który w momencie wprowadzenia do sprzedaży na rynki europejskie ma kosztować w granicach 350 euro, co po przeliczeniu daje nam około 1623 zł. Jeśli zadebiutuje w Polsce można spodziewać się ceny na poziomie 1599 złotych.Zanim przejdziemy do specyfikacji dodam tylko, że za tyle można spokojnie kupić genialnego średniaka od Xiaomi - Mi 11 Lite 5G , czy też OnePlus Nord 5G . W promocji wyrwiecie natomiast OPPO Reno5 5G . Prawdziwym kilerem, choć najmniej urodziwym jest oczywiście POCO X3 PRO NFC. OPPO Reno7 Lite 5G nie będzie miał zatem lekko i będzie musiał wyróżniać się czymś szczególnym. Co zatem zaoferuje?Jak wynika z informacji krążących po internecie, nadchodzący OPPO Reno7 Lite 5G ma zostać wyposażony w 6,43-calowy wyświetlacz OLED o maksymalnej jasności do 600 nitów. Jest więcej, niż pewne, że będzie to panel Samsunga typu E4, gdyż w ostatnim czasie mocno zyskał na popularności. Będzie charakteryzował się rozdzielczością FHD+.Podobno smartfon ma korzystać z ukladu SoC Snapdragon 695 z grafiką Adreno 619. Ma on współpracować z 8 GB pamięci RAM, a na dane zarezerwowane zostanie 128 GB wewnętrznej pamięci. To całkiem wydajny układ dla średniaków, który gwarantuje lepszą wydajność niż Snapdragon 750G, pomimo przynależności do słabszej serii. Oczywiście smartfon ma pracować pod kontrolą systemu Android 12 z ColorOS 12.Z tyłu zagości główny aparat o rozdzielczości 64 MP, który ma współpracować z dwoma dodatkowymi obiketywami o rozdzielczości 2MP. Pierwszy z nich ma odpowiadać za efekt płytkiej głębi ostrości, a drugi zarezerwowany został dla makrofotografii z bliskiej odległości.Energie dostarczy natomiast akumulator o pojemności 4500 mAh z szybkim ładowaniem o mocy 33 W.OPPO F21 Pro to smartfon przygotowywany na indyjski rynek. Wg wszelkich dostępnych informacji ma zadebiutować 12 kwietnia tego roku i ma występować w dwóch wariantach. Jeden z nich będzie wspierał standard sieci 5G (za działanie odpowiadać ma MediaTek Dimensity 900 5G), a drugi to typowy OPPO Reno7, a zatem ze standardem 4G, w którym sercem jest Qualcomm Snapdragon 680 4G (6 nm).Patrząc na wygląd nie można mieć wątpliwości, że nadchodzący OPPO F21 Pro będzie przemianowanym OPPO Reno7, a tym samym otrzyma identyczną specyfikację techniczną.OPPO F21 Pro 5G w wariancie z 8 GB pamięci RAM i 128 GB na dane wyceniony ma zostać na 25990 rupii, czyli około 1436 zł. Zainteresowani wariantem 4G w takiej samej konfiguracji zapłacą natomiast około 1215 zł. (21990 rupii).Źródło: mysmartprice Twitter (@Sudhanshu1414) / fot. tyt. mysmartprice