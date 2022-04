Zadebiutował Samsung Galaxy M33 5G. Ogromny akumulator i konkretne wyposażenie w dobrej cenie

Porządny średniak w dobrej cenie

Specyfikacja Samsung Galaxy M33 5G

Źródło: Samsung

Źródło: Samsung

Cena i dostępność Samsung Galaxy M33 5G

Źródło: Samsung

Oficjalnej prezentacji doczekał się Samsung Galaxy M33 5G, a zatem pierwszy model z serii Galaxy M oferujący wsparcie dla sieci nowej generacji, którego nie należy mylić z globalnym Galaxy M33 . Różni się bowiem nieco pod względem zastosowanych podzespołów.Samsung Galaxy M33 5G od wariantu międzynarodowego zaprezentowanego na początku marca tego roku różni się przede wszystkim pojemnością zastosowanego akumulatora, która z 5000 mAh została powiększona do 6000 mAh. Reszta zastosowanych podzespołów pozostała niezmieniona.Samsung Galaxy M33 5G wyposażony został w 6.6-calowy wyświetlacz o rozdzielczości FullHD+ (2408×1080 pikseli) typu Infinity-V i charakteryzuje się częstotliwością odświeżania na poziomie 120 Hz. Bez dwóch zdań panel ten zdaje się być całkiem sensowny dla tego typu urządzenia, aczkolwiek ogromna szkoda, że nie zastosowano tutaj jednak ekranu OLED, który poniekąd jest znakiem rozpoznawczym marki. Przed uszkodzeniami został zabezpieczony szkłem Gorilla Glass 5.Sercem smartfona jest układ SoC Samsung Exynos 1280 wytworzony w 5-nanometrowym procesie technologicznym i współpracuje z maksymalnie 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej na dane i aplikacje. Pamięć można dodatkowo rozszerzyć do 1 TB za pomocą karty microSD, a pamięć operacyjną RAM można zwiększyć do nawet 16 GB za pomocą funkcji RAM Plus.Na tylnym panelu umieszczony został kwadratowy moduł aparatu wystający ponad lico konstrukcji, w którym znajdują się cztery obiektywy składające się z jednostki podstawowej 50 MP ze światłem f/1.8, ultraszerokokątnego 5 MP z polem widzenia 120 stopni i przysłoną obiektywu f/2.2, 2-megapikselwoego modułu do płytkiej głębi ostrości i jednostki makro 2 MP. W przypadku selfie i wideorozmów Samsung Galaxy M33 5G oferuje aparat 8MP umieszczony w wycięciu w kształcie łezki.Energię w najnowszym średniaku Samsunga dostarcza ogromny akumulator o pojemności 6000 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 25 W. Jeśli chodzi o oprogramowanie, smartfon po wyjęciu z pudełka pracuje w oparciu interfejs Samsung OneUI 4.1 z systemem Android 12.Z uwagi na fakt, że smartfon wyposażono w wyświetlacz LCD, czytnik linii papilarnych umieszczony został na prawym boku i jest zintegrowany z włącznikiem. Na wyposażeniu jest również gniazdo słuchawkowe mini-jack 3.5 mm ze wsparciem dla technologii Dolby Atmos.Samsung postawił również na technologię chłodzenia zasilania, która utrzymuje temperaturę pod kontrolą, a także na automatyczne przełączanie danych i standardowe opcje komunikacji.Samsung Galaxy M33 5G został wyceniony na 18999 rupii (około 1050 zł) za podstawowy model z 6-gigabajtową pamięcią RAM i 128 GB na dane, podczas gdy wariant mocniejszy z 8 GB RAM i pamięcią o tej samej wielkości kosztuje 20499 rupii (~1153 zł).Samsung Galaxy M33 5G jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: Ocean Blue i Green, a sprzedaż rozpocznie się 8 kwietnia za pośrednictwem Amazon.in, Samsung.com i partnerskich sklepów detalicznych.Źródło: Samsung / fot. tyt. Samsung