Przez 3 lata miał problem z kartą graficzną. Naprawił ją w sekundę

Nietypowa historia.

Zapewne niejednokrotnie w swoim życiu napotkaliście na problem, który staraliście się za wszelką cenę rozwiązać. Sięgaliście po przeróżne skomplikowane metody na rozwikłanie usterek, czy też spędzaliście długie godziny na analizie przyczyn, mających wywoływać dany kłopot. Rozwiązanie bardzo często okazywało się być na wyciągnięcie ręki i było tak proste, że nawet o nim nie pomyśleliście. Taka sytuacja przytrafiła się użytkownikowi serwisu Reddit o pseudonimie MrChazBurger, który przez trzy lata nie korzystał z pełni potencjału swojej karty graficznej.Osoby parające się kopaniem kryptowalut wiedzą doskonale, że każdą kartę graficzną należy "dostroić" pod kopanie określonej kryptowaluty. Chodzi tutaj o dostosowanie taktowania zegara GPU, częstotliwości pracy pamięci oraz ustalenia limitu energetycznego konstrukcji w taki sposób, aby wydobycie było jak najbardziej efektywne. Często robi się to przy użyciu prostych aplikacji pokroju MSI Afterburner , ale wcale nierzadko modyfikuje się BIOS karty.MrChazBurger kupił trzy lata temu używany układ XFX Radeon RX 580 GTS Black OC+. Przyzwyczajony do tego, że komputery zawsze sprawiały mu pewne problemy, machnął ręką na niestabilną pracę karty i podejrzanie niskie wartości klatek na sekundę w grach. Miał również problem z wysokimi temperaturami działania układu. Rozwiązanie było na wyciągnięcie ręki.Po trzech latach MrChazBurger zapragnął zaktualizować BIOS karty. Gdy zrobił sobie kopię BIOS-u karty na dysku, zauważył, że suma kontrolna MD5 nie była zgodna z oryginalnymi BIOS-ami stworzonymi z myślą o jego modelu karty. BIOS okazał się... zmodyfikowany przez poprzedniego właściciela. Ten wydobywał na GPU kryptowaluty.

XFX Radeon RX 580 GTS Black OC+

Rozwiązanie problemu? Jedno "pstryknięcie"

. | Źródło: XFXXFX Radeon RX 580 GTS Black OC+ jest kartą graficzną wyposażoną w podwójny BIOS oraz dedykowany suwak na karcie, który daje możliwość przełączania się pomiędzy BIOS-ami. Wystarczy dosłownie jedno przesunięcie, aby karta przełączyła się w tryb normalnego działania, ze standardowymi zegarami, gotowymi do programowej zmiany. Przesunięcie go z powrotem oznaczałoby powrót do ustawień "koparkowych".MrChazBurger teraz zaleca każdemu kupującemu używaną kartę graficzną zacząć zabawę nie od wymiany pasty termoprzewodzącej, a... sprawdzenia ustawień BIOS-u lub porównania taktowania zegara GPU i pamięci ze standardowym dla danego układu. Można to zrobić na przykład za pośrednictwem programu GPU-Z Zdarzały się Wam podobne historie ze sprzętem komputerowym?Źródło: Reddit