Planujesz kupić nowy dysk SSD? Nie wiesz, jaki dysk SSD wybrać? Zanim rozpoczniesz swoje poszukiwania, koniecznie sprawdź, na co zwrócić uwagę, kupując dysk SSD. Szczegóły znajdziesz w dzisiejszym artykule.





Dyski SSD to rozwiązania, które są dużo szybsze od standardowych dysków HDD. Z tego powodu od wielu lat cieszą się coraz większą popularnością. I chociaż kiedyś uważało się je za opcję skierowaną głównie do entuzjastów, dziś każdy z nas może kupić i zamontować dysk SSD w swoim komputerze. Czym dokładnie jest dysk SSD? Jaki dysk SSD wybrać? Które modele uważa się za najlepsze dyski SSD? Jak podłączyć dysk SSD do komputera? Odpowiadamy w niniejszym wpisie – zapraszamy do lektury.





Co to jest dysk SSD?



Dostępne na stronie https://www.euro.com.pl/dyski-ssd-zewnetrzne.bhtml dyski SSD to napędy półprzewodnikowe, bazujące na pamięci flash. Aktualnie uważa się, że dyski SSD – Solid State Drive – są świetnym i wydajnym sposobem przechowywania danych. Czym różnią się od niegdyś popularnych dysków HDD? Przede wszystkim większą przepustowością danych, mniejszym poborem energii, cichą pracą czy odpornością na uszkodzenia. Dysk SSD gwarantuje szybsze uruchamianie się systemu operacyjnego. Warto jednak wiedzieć, że dyski SSD mają także ograniczoną liczbę cykli, jeśli chodzi o zapis danych. Każde działanie związane z zapisywaniem danych zużywa część komórek pamięci, co przekłada się oczywiście na żywotność komponentu. Z tego powodu poleca się, aby przed zakupem dysku SSD, dokładnie zastanowić się, w jakim celu będziemy go wykorzystywać.





Jak zachować sprawność dysku na dłużej? Wielu specjalistów uważa, że warto na dysku SSD zainstalować system operacyjny, gry i ważniejsze aplikacje, a resztę przenieść na dysk HDD.





Zewnętrzne dyski SSD / foto. instalki.pl





Jaki dysk SSD wybrać?



Zastanawiasz się, jaki dysk SSD wybrać? Nie wiesz, na którą markę zwrócić szczególną uwagę? Interesują Cię tylko najlepsze dyski SSD? Kiedy masz już określone potrzeby i wymagania, możesz sprawdzić ranking dysków SSD – czyli listę na bieżąco aktualizowaną, która obejmuje aktualnie najpopularniejsze urządzenia.





Dziś do najczęściej wybieranych dysków SSD zalicza się te warianty, które zbudowane są na bazie pamięci flash NAND. W przypadku maksymalnej prędkości odczytu oraz zapisu danych popularnością cieszą się te urządzenia, w których wartość ta wynosi minimum 400 Mb/s. Decydując się na konkretny dysk SSD, zwróć również uwagę na pojemność. Na rynku możesz znaleźć między innymi dyski 500 GB, 1 TB czy 2 TB. Oczywiście im większa pojemność, tym wyższa cena, dlatego zastanów się, który wariant będzie dla Ciebie wystarczającą opcją. Oprócz tego polecamy zwrócić uwagę także na inne funkcje – na przykład wodoodporność dysku SSD czy wstrząsoodporność.





Dyski SSD między sobą nie różnią się tylko i wyłącznie pojemnością. Dlatego, kupując komponenty tego rodzaju, warto zwrócić uwagę na pewne parametry. Po pierwsze ważny jest kształt oraz interfejs dysku SSD. Aktualnie na rynku większość dysków SSD ma format 2,5” oraz złącze SATA III. Kolejnym czynnikiem jest obudowa. Dyski SSD 2,5 calowe mają z reguły obudowę o grubości wynoszącej 7 mm. Sprawdź zatokę montażową w swoim laptopie czy komputerze i zweryfikuj, czy 7 mm grubości nie będzie za małym rozwiązaniem. Chyba że dysponujesz wkładką dystansującą – czyli elementem zapewniającym kompatybilność, bez względu na to, jak głęboka jest zatoka. Informacje na temat złącza natomiast znajdziesz między innymi w instrukcji komputera.





Oczywiście równie ważnym – jeśli nie najważniejszym – parametrem jest wydajność SSD. Wartość ta informuje o tym, jak szybko nasze urządzenie będzie po prostu reagować na nasze działanie. Prędkość dysku odczytu i zapisu podawana jest w megabajtach na sekundę. Kolejny czynnik wiąże się z liczbą tak zwanych operacji wejścia i wyjścia na sekundę. Wartość ta podaje informacje na temat ilości operacji, jakie dany dysk wykona podczas jednej sekundy.





Jak podłączyć dysk SSD?



Jak podłączyć dyski zewnętrzne SSD 1TB do płyty głównej? Na szczęście płyty główne w komputerach są tak zbudowane, że montaż każdego dodatkowego nośnika jest stosunkowo prosty. Dyski SSD można podłączyć na dwa sposoby. Pierwszy z nich dotyczy bezpośredniego podłączenia dysku SSD do systemowej jednostki. Drugi sposób natomiast wiąże się z użyciem dysku SSD jako dysku zewnętrznego.





Pierwszy sposób – a mianowicie bezpośrednie podłączenie do jednostki systemowej, może wydawać się nieco skomplikowany. Wymaga przede wszystkim użycia odpowiednich narzędzi i dodatkowych elementów. Do montażu potrzebujesz śrubokręt krzyżakowy lub z cienkim grotem. Ten pierwszy sprawdzi się przy komputerach, drugi natomiast przy laptopach.





W przypadku komputera należy odłączyć kabel zasilający, ściągnąć panele boczne urządzenia, zlokalizować klatkę na dyski, a następnie przykręcić do niej dysk. Kolejnym krokiem jest podłączenie przewodu SATA do płyty głównej i do dysku oraz podłączenie przewodu zasilania SATA również do dysku. Kiedy skończysz, włącz komputer i sprawdź, czy bios wykrywa zamontowany dysk. Jeśli tak, wyłącz urządzenie i zainstaluj boczne panele.





Podczas podłączania dysków SSD, każdy z nas może napotkać różnego rodzaju problemy. Popularnym jest brak prawidłowego kabla zasilającego. Jeśli Twój zasilacz nie posiada wtyczki SATA, będziesz potrzebował odpowiedniej przejściówki.



