Smartfon Samsunga naprawisz samodzielnie. Producent wyśle części i instrukcję

Rewolucja w serwisowaniu urządzeń.

Źródło: iFixit

Sam wymienisz ekran i baterię

W debacie publicznej coraz częściej mówi się o potrzebie wprowadzenia zrównoważonej konsumpcji i wydłużenia średniego czasu użytkowania urządzeń elektronicznych. Ma to spowolnić zmiany klimatu, ograniczyć zużycie energii i zanieczyszczenie naszej planety. Proces zmiany nawyków chce odgórnie zapoczątkować między innymi Unia Europejska, która od jakiegoś czasu wprowadza regulacje, mające zmusić producentów na przykład do umożliwienia prostej wymiany baterii Efekty nacisków są widoczne już teraz. Co prawda na razie głównie w Stanach Zjednoczonych, ale najważniejsze, że producenci dostrzegają problem i próbują na niego odpowiedzieć. Jako pierwsze, swój program samodzielnych napraw ogłosiło Apple . Self Service Repair ruszyło pod koniec ubiegłego roku i umożliwia użytkownikom zamawianie części do swoich urządzeń (Maców oraz iPhone’ów). Niedługo potem podobną usługę zapowiedziało Xiaomi, a teraz przyszedł czas na Samsunga, który ogłosił nawiązanie współpracy z iFixit.Na blogu prasowym Samsunga pojawił się wpis, który opisuje szczegóły współpracy popularnego serwisu oferującego wsparcie w naprawie smartfonów, z koreańską korporacją. Początkowo, iFixit ma oferować głównie oryginalne wyświetlacze (ze zintegrowaną baterią) do modeli takich jak: Galaxy S20, Galaxy S21 czy Galaxy Tab S7+. Dodatkowo, użytkownik dostanie niezbędne narzędzia, prostą i intuicyjną instrukcję (jak krok po kroku przeprowadzić proces wymiany), a stare części będą mogły zostać odesłane i bezpłatnie poddane recyklingowi.Wkrótce, zarówno baza modeli, jak i oferta części, mają zostać rozszerzone.Jak zaznaczono w komunikacie, program ma ruszyć latem w Stanach Zjednoczonych. Można jednak śmiało założyć, że w niedługim czasie podobna usługa pojawi się też w Europie, jednak z innym partnerem, bo iFixit działa tylko w USA. Możliwe, że póki co Samsung chce wypróbować samodzielne naprawy, a jeśli okaże się, że taki system działa, uruchomi własny serwis i sklep z częściami.Źródło: Samsung / fot. tyt. Unsplash / Anh Nhat