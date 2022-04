Acer, ASUS i MSI kontynuują działalność w Rosji

Jak gdyby nic się nie stało.

Coraz mniej firm świata zachodu może lub chce prowadzić swoje biznesy w Rosji. Sankcje nałożone na Federację Rosyjską przez Stany Zjednoczone, Unię Europejską, Wielką Brytanię i kilka innych krajów, w związku z agresją Rosji na Ukrainę, skutkowały wycofaniem się wielu podmiotów z tego państwa. Podczas gdy podmioty takie jak chociażby Apple Intel, AMD i Nvidia zawiesiły sprzedaż produktów w Rosji, niektóre korporacje próbują ugrać jak najwięcej na słabnącej konkurencji. Sprzedaż chińskich smartfonów w Rosji mocno się zwiększyła, a swoje komponenty komputerowe nadal sprzedaje tam trzech gigantów zTrzy tajwańskie firmy technologiczne zostały wymienione w kategorii "okopujących się" na liście globalnych firm prowadzących interesy w Rosji, przygotowanej przez amerykański Uniwersytet Yale. Zestawienie dzieli firmy na pięć kategorii: Wycofane, Zawieszające działalność, Ograniczające działalność, Kupujące sobie czas, Okopujące się. Nazwy kategorii mówią chyba same za siebie.Według stanu rzeczy na 2 kwietnia, w kategorii "okopujących się" znalazło się 38 firm, opisanych jakoo wyjście z rynku rosyjskiego lub ograniczenie tam działalności. To firmy prowadzące swoje biznesy w Rosji,. Właśnie na tej firmie znalazły się Acer, ASUS i MSI - firmy sprzedające w Polsce laptopy, akcesoria komputerowe oraz komponenty komputerowe, takie jak na przykład płyty główne.

Firmy, które dalej prowadzą działalność w Rosji

Wycofanie się z rynku rosyjskiego wielu firmom się po prostu nie opłaca. | Źródło: Canva ProNa początku marca przekazywano, że kilka tajwańskich marek technologicznych rozważało swoje opcje dotyczące opuszczenia rynku rosyjskiego. Zwłaszcza ASUS znalazł się w centrum uwagi po tym, jak ukraiński wicepremier Mychajło Fiodorow napisał list otwarty do dyrektora generalnego Jonney Shih, prosząc o wycofanie się firmy z Rosji. Apel został jak widać zlekceważony. 12 marca Cheng Hung-huei, były radny miasta Hsinchu i członek Centralnego Komitetu Wykonawczego Demokratycznej Partii Postępowej, wezwał ASUS do wycofania się z rynku rosyjskiego. Pozostało to bez odpowiedzi.29 marca szef ASUS-a Jonney Shih miał zasugerować dziennikarzom, że firma wstrzymała dostawy do Rosji. Takiego rozwoju wydarzeń nie potwierdza jednak raport Uniwersytetu Yale.Oprócz firm MSI, Acer i ASUS na niechlubnej liście firm kontynuujących działalność w Rosji, przygotowanej przez Uniwersytet Yale, znalazły się ponadto m.in. Alibaba, Cludflare, Huawei, Lenovo, Xiaomi oraz Tencent. I tak, jest na niej także Leroy Merlin.Pełną listę znajdziecie pod tym adresem Źródło: Yale University