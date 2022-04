Ruszyła sprzedaż OnePlus 10 Pro na AliExpress - flagowca z aparatem od Hasselblad

Flagowiec od OnePlus trafił do przedsprzedaży.

OnePlus 10 Pro to flagowy smartfon z kamerą od Hasselblad drugiej generacji. Właśnie ruszyła przedsprzedaż na telefon, która pozwoli nam zaoszczędzić prawie 500 zł przy zamówieniu.Zacznijmy od tego, że OnePlus to mocny sprzęt. Producent wyposażył go w układ SoC, który jest 4 razy szybszy od swojego poprzednika, oraz przeprojektowany układ graficzny, który jest teraz o 25% wydajniejszy. Do tego dochodzi dooraz doszybkiej pamięci. Za utrzymanie odpowiedniej temperatury odpowiada 5-warstwowy pasywny system chłodzenia. Całość domyka pojemna bateria 5000 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowaniai bezprzewodowego ładowania



6,7-calowy wyświetlacz również jest wart uwagi. Ekran Fluid AMOLED serwuje nam genialny obraz w rozdzielczości QHD+ z odświeżaniem na poziomie 120 Hz. Co więcej, wyświetlacz dynamicznie zmiana częstotliwość odświeżania między 120 i 1 Hz w zależności od przeglądanej zawartości. Pozwala to wydłużyć czas działania na baterii nawet o 1,5 godziny w porównaniu z OnePlus 9 Pro.





Przedsprzedaż OnePlus 10 Pro na platformie AliExpress

Partnerem publikacji jest AliExpress





Warto również wspomnieć, że ekran przeszedł podwójną kalibrację kolorów dzięki czemu zachowuje on doskonałe odwzorowanie kolorów przy normalnej (500 nitów) i niskiej (100 nitów) jasności. Wyświetlacz chroniony jest przed upadkami przez niezwykle wytrzymałe szkłoSystemem operacyjnym telefonu OnePlus 10 Pro jest, który oparty jest na Androidzie 12. Został on zaprojektowany z myślą o pracy, relaksie i gamingu. Znajdziemy w nim usprawnione aplikacje OnePlus Shelf, Work Life Balance 2.0 oraz tryb Dark Mode oferujący więcej opcji kustomizacji. Gracze z pewnością docenią obecność szeregu funkcji takich jak GPA Frame Stabilizer czy O-Sync, których zadaniem jest dostarczenie możliwe jak najpłynniejszej rozgrywki podczas grania.Teraz przejdźmy do dania głównego - trzech aparatów zaprojektowanych we współpracy z firmą Hasselblad. Kamerka główna korzysta z sensorai oferuje rozdzielczość. Wspiera ją ultraszerokokątny obiektyw 50 Mpix o polu widzenia 150 stopni oraz teleobiektyw 8 Mpix z zoomem optycznym 3.3X.Dzięki kalibracji przez firmę Hasselblad kamerki obsługują 10-bitową głębie kolorów. Zdjęcie robione przez OnePlus 10 Pro korzystaja z palety barwdzięki czemu pokrywają one o 25% większy obszar spektrum barw niż sRBG, z którego korzystają inne smartfony. Z przodu znajdziemy kamerkę selfie 32 Mpix z sensorem Sony IMX615.Obecnie można zamówić telefon w przedsprzedaży za 4282,30 zł ($1019.11) korzystając z kuponu stoiska na kwotę 476,34 zł. Oferta dotyczy mocnejszego. Promocja jest ograniczona czasowo, gdyż trwa tylko. Platforma AliExpress przewiduje wysyłkę urządzenia po 18 kwietnia. Towar wysyłany jest z magazynu w Hiszpanii więc przesyłka nie będzie obarczona dodatkowymi opłatami jak VAT czy cło.