Znamy specyfikację moto g52. Będzie OLED z odświeżaniem 90Hz, ale zabraknie 5G

Źródło: 91mobiles

Już niebawem zadebiutować powinna moto g52, a zatem następca Motoroli moto g51 5G - smartfona oferującego wszystko, czego można potrzebować podczas codziennego użytkowania i to za niewielkie pieniądze. Czy i tym razem możemy liczyć na dobry smartfon w przystępnej cenie? Zdaje się, że ujawniona specyfikacja zadowoli tylko określoną grupę odbiorców, aczkolwiek zapowiada się naprawdę nieźle.Motorola moto g51 5G jest z nami od listopada ubiegłego roku, a zatem teoretycznie na prezentację następcy pozostało jeszcze trochę czasu. Motorola zdaje się jednak mieć inne zdanie i plany wydawnicze, gdyż już w najbliższych tygodniach wprowadzi nowy model. Nadchodząca moto g52 4G będzie jednak smartfonem bliższym moto g31 w odniesieniu do zaplecza komunikacyjnego, a mając na uwadze całokształt, to pod wieloma względami połączenie poprzednika z moto g71 5G. Czy jest to recepta na sukces?Smartfon moto g52 ma zostać wyposażony w układ SoC Qualcomm Snapdragon 680 ze zintegrowanym modemem w standardzie 4G, ale to nie powinno stanowić problemu, biorąc pod uwagę, że 5G jest dalekie od głównego nurtu w Polsce. W najbliższych latach się to jednak zmieni, a więc decydując się na ten model weźcie to pod uwagę, przede wszystkim jeśli macie zamiar kupić smartfon na kilka najbliższych lat, albo po prostu zależy wam na szybkiej transmisji danych.Nie zmienia to jednak faktu, że powinniście być zadowoleni z wydajności i ogólnych możliwości smartfona, gdyż SoC jest relatywnie wydajny, aczkolwiek nieco słabszy od Snapdragona 480 Plus obecnego w moto G51 5G ze względu na zastosowanie zastosowania starszych rdzeni, aczkolwiek za to wykonanym w nowszym procesie technologicznym. Ma on współpracować z 4 GB lub 6 GB pamięci RAM w połączeniu z 128 GB lub 256 GB pamięci na dane i aplikacje. Oczywiście nie zabraknie czytnika microSD umożliwiającego dalsze rozszerzenie.Bolączką zeszłorocznej serii tanich smartfonow Motoroli była dość dziwna zależność - jeśli OLED to tylko z odświeżaniem 60 Hz, a w przypadku paneli IPS stosowano odświeżanie dwukrotnie wyższe - 120 Hz. Najlepszym dowodem są moto g71 5G i wspomniana już moto g51 5G. W tym roku firma zrozumiała i ma dla klientów złoty środek - panel POLED z częstotliwością odświeżania 90Hz. Zapewne nadal nie będzie jednak powiadomień na wygaszonym ekranie, a jedynie ekran Moto.Ma to być 6,55-calowy wyświetlacz charakteryzujący się rozdzielczością FHD+. W górnej części wycięto otwór na kamerę do Selfie o rozdzielczości 16 MP.Motorola moto g52 4G ma zostać wyposażona w zestaw trzech obiektywów umieszczonych na tylnym panelu na dedykowanej wysepce, która wg grafik dość mocno wystaje ponad resztę konstrukcji. Pierwsze skrzypce odgrywa tam 50-megapikselowy aparat, któremu towarzyszą dwa dodatkowe: czujnik głębi ostrości 2 MP, jak również ultraszerokokątny obiektyw 8 MP. Można zatem spokojnie stwierdzić, że to typowy standard w przypadku tanich smartfonów.Identyczny zestaw pojawił się w moto g71 5G . Jeśli firma zdecyduje się na identyczne moduły, to klienci otrzymają zestaw sprawdzający się dobrze i to nie tylko w korzystnych warunkach. Tyczy się to jednak przede wszystkim głównego aparatu, gdyż szeroki kąt nie da rady sobie z ujęciami w ograniczonym oświetleniu.Dodać jeszcze należy, że energię dostarczy akumulator o pojemności 5000 mAh (nie ma słowa o szybkim ładowaniu). Obudowa będzie miała stopień ochrony IP52 pod względem odporności na kurz i zachlapania. Do tego jeszcze na wyposażeniu znajdą się głośniki stereo i czytnik linii papilarnych zintegrowany z włącznikiem. Smartfon po wyjęciu z pudełka będzie pracował pod kontrolą systemu Android 12 z dodatkami moto.Biorąc pod uwagę wyposażenie smartfona, spokojnie można przyjąć, że sugerowana cena detaliczna będzie gdzieś pomiędzy wyceną moto g51 5G (1099 zł), a moto g71 5G (1399 złotych). A zatem niewykluczone, że sprzedaż moto g52 rozpocznie się z ceną na poziomie 1199 złotych w przypadku wariantu podstawowego.