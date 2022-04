Poznaliśmy wygląd Google Pixel 6a. Co o nim sądzisz?

Ten smartfon wygląda dobrze



Źródło: Techxine

Zgodnie z informacjami krążącymi po internecie, Google zamierza w tym roku wprowadzić na rynek nowy smartfon Pixel 6a. Warto przypomnieć, że Google zaprezentowało swoje smartfony z serii Pixel 6 w poprzednim roku. Jeden z zagranicznych serwisów opublikował właśnie zdjęcie pudełka, które ujawnia design owego modelu.Zdjęcie przedstawiające pudełko smartfona Pixel 6a potwierdza nazwę i wygląd smartfona. Wydaje się, że Google Pixel 6a ma relatywnie mały i smukły moduł aparatu w porównaniu do Pixel 6 i Pixel 6 Pro. Widać również, że smartfon ma mieć dwa aparaty. Jednym z wariantów kolorystycznych wprowadzonych do oferty będzie klasyczna czerń. Nie widać natomiast łączenia dwóch warstw tylnego panelu, co oznacza, że konstrukcja będzie jednolita.Jeśli chodzi o datę premiery Google Pixel 6a, ma on zostać wprowadzony na rynek w maju, nie ma konkretnej daty premiery. Informacje krązące po internecie głoszą, że za wydajność odpowiadać będzie Google Tensor (Tensor GS101), który firma dostarczyła również do swojego już wprowadzonego smartfona Pixel 6. Jest to SoC z ośmiordzeniowym procesorem (2x Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. GHz + 2x Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. GHz + 4x Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. GHz) i układem graficznym Mali-G78 MP20.Google Pixel 6a będzie miał wyświetlacz typu OLED o przekątnej około 6,2 cala. Według niektórych plotek aparat smartfona będzie taki sam jak w Pixel 6, ale niektóre doniesienia sugerują, że Pixel 6a będzie miał moduł Sony IMX363. Główny moduł ma mieć 12.2 MP i będzie wspierany prez aparat pomocniczy 12 MP, który umożliwi nagrywać w rozdzielczości 4KSelfie ma zostać dedykowana kamera 8MP. Energię w smartfonie dostarczy akumulator o pojemności 5000 mAh, który będzie wspierać szybsze ładowanie, ale dokładna moc ładowarki nie jest jeszcze znana. Google Pixel 6a zostanie wprowadzony na rynek z najnowszym Androidem 12L.Na ten moment nie ma więcej informacji na temat nadchodzącego smartfona Google Pixel 6a. Nie pozostaje zatem nic innego, jak wyczekiwać kolejnych informacji, które z pewnością niebawem się pojawią. Tym bardziej że premiera już za miesiąc.Źródło: Techxine / fot. tyt. Google