OPPO Reno7 4G to przepiękny smartfon w rozsądnej cenie

Rodzynek serii Reno7 z 4G

Niezła specyfikacja dla średniaka



Cena i dostępność OPPO Reno7 4G

OPPO Reno7 4G to pierwszy model z serii Reno7 , który nie ma wsparcia dla łączności 5G. Pomimo tego jest niezwykle stylowy i zarazem dość dobrze wyposażony, a przy tym wyceniony w stylu OPPO.OPPO Reno7 4G wyposażony został w 6,43-calowy wyświetlacz typu AMOLED z otworem w górnej części zarezerwowanym dla kamery Selfie. Umieszczono pod nim czytnik odcisków palców. Obraz prezentowany jest w rozdzielczości FullHD+( 1080 x 2400 pikseli), częstotliwość odświeżania 90 Hz, częstotliwość próbkowania dotykowego 120 Hzi i zajmuje 90.8 procent powierzchni frontowego panelu. Przed uszkodzeniami został zabezpieczony Gorilla Glass 5.We wspomnianym otworze ekranu w Reno7 4G umieszczono 32-megapikselowy aparat Sony IMX709. Na tylnym panelu pierwsze skrzypce odgrywa 64-megapikselowy aparat główny, któremu towarzyszy 2-megapikselowy aparat makro i 2-megapikselowy obiektyw wspomagający głębię. Zabrakło zatem obiektywu z szerokim kątem.Źródło: OPPOZa wydajność w OPPO Reno7 4G odpowiedzialny jest Qualcomm Snapdragon 680. Jest wspomagany przez 8 GB pamięci RAM i 256 GB wbudowanej pamięci masowej. Ten zestaw przełoży się na bardzo płynne działanie systemu Android 12 z interfejsem ColorOS 12.1.Urządzenie jest wyposażone w akumulator o pojemności 4500 mAh, który wspiera ładowanie SuperVOOC o mocy 33W. Pozostałą część wyposażenia obejmują: podwójny slot kart SIM 4G VoLTE, dwuzakresowy moduł WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, port USB typu C i gniazdo słuchawkowe 3.5 mm.OPPO Reno7 4G ma wymiary 159,9 x 73,2 x 7,49 mm i waży 175 gramów. Tylny panel wykonany został z połączenia włókna szklanego i skóry. Na grafikach wygląda to dość interesująco. Będzie dostępny w kolorach Twilight Orange i Cosmic BlackOPPO Reno7 4G jest aktualnie dostępny w przedsprzedaży w Indonezji. Jest wyceniony na 5200000 IDR, co po przeliczeniu daje nam około 1522 zł, a jego pierwsza sprzedaż ma rozpocząć się 1 kwietnia w kraju. Osoby, które zamówią urządzenie w przedsprzedaży, otrzymają zupełnie za darmo głośnik Bluetooth i możliwość zakupu zegarka OPPO w obniżonej cenie.Źródło: OPPO / fot. tyt. OPPO