Możesz już kupić w Polsce Huawei MateBook E i Huawei MateBook 16. Są liczne prezenty

Nowe laptopy Huawei

Specyfikacja Huawei MateBook E

Źródło: Huawei

Wyświetlacz: OLED o przekątnej 12.6 cali, rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli, proporcje 16:10, dotykowy, odświeżanie 60Hz, jasność szczytowa 600 nitów, typowa jasność 400 nitów

Procesor: Intel Core i5-1130G7

Grafika: Intel Iris Xe

Pamięć RAM: 16 GB LPDDR4x

Pojemność nośnika danych: SSD 512 GB NVMe PCIe

System operacyjny: Microsoft Windows 11 Home

Kamera: 8MP na froncie, 13MP na tylnym panelu

Łączność: dwupasmowa karta Intel Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.1

Audio: cztery wbudowane głośniki, cztery mikrofony, combo mini-jack 3.5 mm

Złącza: 1x USB 3.2 typu C (Thunderbolt 4)

Zintegrowany czytnik linii papilarnych

Akumulator: 42 Wh

Waga: 709 g

Specyfikacja Huawei MateBook 16

Źródło: Huawei

Wyświetlacz: IPS o przekątnej 16 cali, rozdzielczości 2520 x 1680 pikseli, odświeżanie 60Hz, jasność szczytowa 300 nitów, 100% pokrycia sRGB,

Procesor: AMD Ryzen 5 5600H lub AMD Ryzen 7 7800H

Grafika: integra AMD Radeon

Pamięć RAM: 16 GB DDR4 (Dual Channel)

Pojemność nośnika danych: SSD 512 GB NVMe PCIe

System operacyjny: Microsoft Windows 11 Home

Kamera: 720p HD, chowana

Łączność: dwupasmowa karta Intel Wi-Fi 6 (2 x 2 MIMO) i Bluetooth 5.0

Audio: dwa wbudowane głośniki, dwa mikrofony, combo mini-jack 3.5 mm

Złącza: 2 x USB-C (obsługuje transfer danych, ładowanie oraz DisplayPort), 2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x HDMI

Zintegrowany czytnik linii papilarnych

klawiatura wyspowa z podświetleniem, szklany touchpad

Akumulator: 84 Wh, zasilacz USB-C 135W z kablem

Waga: 1,99 kg

Źródło: Huawei

Ceny, promocje i dostępność

Huawei MateBook E i Huawei MateBook 16 to najnowsze modele laptopów wprowadzone na polski rynek. Oba są aktualnie dostępne w ramach oferty promocyjnej, dlatego też warto przyjrzeć im się nieco bliżej.Huawei MateBook E to odpowiedź na Surface Pro 8 firmy Microsoft. Jest to zatem wydajny tablet z systemem Windows, z dedykowanym stylusem do obsługi, jak również z klawiaturą. I choć pod względem wydajności nie jest w stanie dorównać konkurentowi, gdyż występuje tylko w jednej konfiguracji, to jednak ma kilka naprawdę mocnych cech. Huawei MateBook 16 to natomiast duży laptop nastawiony na produktywność, o czym świadczy zastosowanie procesorów AMD Ryzen z serii 5, jak również AMD Ryzen z serii 7. Oba można kupić w cenie nieprzekraczającej 6000 złotych. Do tego jeszcze z okazji polskiej premiery przygotowano promocyjne zestawy.Huawei MateBook 16 wyposażony w procesor AMD Ryzen 5 wyceniony został na polskim rynku na 5199 złotych. Jeśli interesuje Was wariant mocniejszy, a zatem z Ryzenem z serii 7, to na ten moment nie ma go w sklepie internetowym producenta, aczkolwiek wyceniono go na 5699 zł.Decydując się na zakup do 10 kwietnia do każdego laptopa dodawany jest (za symboliczną złotówkę) monitor Huawei MateView GT 27 Standard Edition Wybierając Huawei MateBook E w ramach oferty promocyjnej obowiązującej do 10 kwietnia tego roku, możecie liczyć na bardzo przydatne prezenty - rysik Huawei M-Pencil (2. generacji) o wartości 399 złotych oraz bezprzewodowy głośnik Huawei Sound Joy (cena regularna 549 zł). MateBook E wyceniono na 5699 zł.Źródło: Huawei / fot. tyt. Huawei