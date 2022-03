Karty graficzne Intel Arc A-Series oficjalnie. Na razie tylko w laptopach

Intel wreszcie oficjalnie zaprezentował rodzinę kart graficznych Intel Arc, ale studzimy emocje - na razie na rynek trafiają układy przeznaczone dla laptopów. Są to pierwsze dedykowane procesory graficzne z oferty Intel Arc A-Series, która w tym roku obejmie laptopy, komputery stacjonarne i stacje robocze.



Rodzina mobilnych układów graficznych Intel Arc A-Series

Jak podaje producent, układy graficzne Intel Arc A-Series znajdą zastosowanie w szerokiej gamie konstrukcji mobilnych, przy czym wiele z pierwszych kart graficznych Arc 3 pojawi się w urządzeniach Intel Evo. Będą to dwa pierwsze układy: A350M dla ultrasmukłych konstrukcji oraz A370M dla większej wydajności w smukłych i lekkich obudowach.



Co z wydajnością? Intel Arc 3 oferują granie w rozdzielczości 1080p. Intel deklaruje, że laptopy bazujące na Arc A370M zapewniają ponad 60 klatek na sekundę w rozdzielczości 1080p w wielu popularnych tytułach.







Intel Arc 5 i Arc 7 dostarczą te same zaawansowane możliwości tworzenia treści w połączeniu ze zwiększoną wydajnością graficzną i obliczeniową. W porównaniu z produktami Arc 3, te układy graficzne będą miały więcej rdzeni X, więcej funkcji ray tracingu oraz więcej pamięci GDDR6.



Każdy procesor graficzny Intel Arc, od Intel Arc 3 do Intel Arc 7, w pełni wspiera DirectX 12 Ultimate oraz zaawansowane technologie dla graczy, takie jak sprzętowo akcelerowany ray tracing, XeSuper Sampling (XeSS). Technologie DirectX 12 Ultimate obejmują m.in. ray tracing, variable rate shading, mesh shading i sampler feedback.



Pierwsza seria laptopów z Arc 3 jest już dostępna w przedsprzedaży, a laptopy z Arc 5 i Arc 7 pojawią się na początku lata.



Intel wreszcie oficjalnie zaprezentował rodzinę kart graficznych Intel Arc, ale studzimy emocje - na razie na rynek trafiają układy przeznaczone dla laptopów. Są to pierwsze dedykowane procesory graficzne z oferty Intel Arc A-Series, która w tym roku obejmie laptopy, komputery stacjonarne i stacje robocze.Jak podaje producent, układy graficzne Intel Arc A-Series znajdą zastosowanie w szerokiej gamie konstrukcji mobilnych, przy czym wiele z pierwszych kart graficznych Arc 3 pojawi się w urządzeniach Intel Evo. Będą to dwa pierwsze układy: A350M dla ultrasmukłych konstrukcji oraz A370M dla większej wydajności w smukłych i lekkich obudowach.Co z wydajnością? Intel Arc 3 oferują granie w rozdzielczości 1080p. Intel deklaruje, że laptopy bazujące na Arc A370M zapewniają ponad 60 klatek na sekundę w rozdzielczości 1080p w wielu popularnych tytułach.Intel Arc 5 i Arc 7 dostarczą te same zaawansowane możliwości tworzenia treści w połączeniu ze zwiększoną wydajnością graficzną i obliczeniową. W porównaniu z produktami Arc 3, te układy graficzne będą miały więcej rdzeni X, więcej funkcji ray tracingu oraz więcej pamięci GDDR6.Każdy procesor graficzny Intel Arc, od Intel Arc 3 do Intel Arc 7, w pełni wspiera DirectX 12 Ultimate oraz zaawansowane technologie dla graczy, takie jak sprzętowo akcelerowany ray tracing, XeSuper Sampling (XeSS). Technologie DirectX 12 Ultimate obejmują m.in. ray tracing, variable rate shading, mesh shading i sampler feedback.Pierwsza seria laptopów z Arc 3 jest już dostępna w przedsprzedaży, a laptopy z Arc 5 i Arc 7 pojawią się

Układy graficzne Intel Arc dla komputerów stacjonarnych i kart rozszerzeń zostaną wprowadzone na rynek latem.



Mikroarchitektura graficzna Xe

Wszystkie produkty z GPU Intel Arc A-Series są zbudowane w oparciu o nową mikroarchitekturę Xe High Performance Graphics Intela, w skrócie Xe HPG, która została zaprojektowana od podstaw z myślą o graczach i twórcach.



Xe Display Engine jest gotowy do obsługi wyświetlaczy HDR o wysokiej rozdzielczości i częstotliwości odświeżania, obsługując najnowsze standardy, w tym Display Port 2.0 10G dla rozdzielczości 4K przy 120hz bez kompresji.



Xe Media Engine obsługuje akcelerację dla najszerszego zestawu kodeków i standardów wideo oraz zawiera pierwszą w branży technologię kodowania i dekodowania AV1 z akceleracją sprzętową. AV1 jest nawet o 50% bardziej wydajny niż najpopularniejszy obecnie kodek H.264 i o 30% bardziej wydajny niż H.265.



Technologia Intel XeSS, oparta na działaniu sztucznej inteligencji, będzie wykorzystywana do znacznego zwiększenia wydajności w grach. Przykładowo, umożliwi uruchamianie gier w rozdzielczości 4K z wydajnością porównywalną z natywną rozdzielczością 1080p. XeSS zadebiutuje tego lata z obsługą w ponad 20 grach, a Intel planuje udostępnić pakiet XeSS SDK i narzędzi do implementacji dla wszystkich zainteresowanych - zapewniając tym samym globalną popularyzację technologii w szerokim zakresie oprogramowania i sprzętu.



Źródło: Intel