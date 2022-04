KUU Lebook Pro - laptop 2 w 1 w dobrej cenie

Laptop 2 w 1 do biura i domu.

KUU Lebook Pro to propozycja dla ludzi szukających budżetowego laptopa do pracy w rozsądnej cenie, który może pochwalić się niezłą wydajnością.Na początek trochę historii – w zeszłym roku firma wypuściła laptop KUU Lebook, który spotkał się z krytyką konsumentów z powodu klawiatury i hałasu generowanego przez wentylator. Firma wzięła sobie te uwagi do serca i wstrzymała produkcję laptopa. Inżynierowie KUU zabrali się do roboty by naprawić te mankamenty czego rezultatem jest prezentowany dzisiaj KUU Lebook Pro.Obudowa laptopa o grubości 10 mm wykonana jest z metalu wytworzonego w procesie technologicznym CNC przez co jest nie tylko lekka ale i wytrzymała. Laptop KUU Lebook Pro wyposażono w magnetyczną odczepianą klawiaturę, dzięki czemu możemy go z łatwością przemienić w tablet. W zestawie znajdziemy także pióro, które jest nie tylko lekkie ale i bardzo precyzyjne dzięki wykrywaniu aż 4096 poziomów nacisku.