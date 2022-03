Seria Black Shark 5 zaprezentowana. Niesamowite smartfony gamingowe z SSD na pokładzie

Smartfony idealne dla graczy

Black Shark 5 Pro 1 to rasowy flagowiec

Źródło: Black Shark

Źródło: Black Shark

Źródło: Black Shark

Zadebiutowała seria Black Shark 5, w skład której wchodzą trzy smartfony nastawione na gaming. Każdy z debiutantów kierowany jest do innego gracza, co zresztą potwierdzają zastosowane układy SoC, jak również reszta specyfikacji. Warto zatem przyjrzeć się bliżej Black Shark 5 Pro, Black Shark 5 RS, jak również Black Shark 5, gdyż mają sporo dobrego do zaoferowania w rozsądnej cenie.Flagowy smartfon marki Black Shark, a mianowicie Black Shark 5 Pro wyposażony został w układ SoC firmy Qualcomm - Snapdragon 8 Gen 1. Współpracuje on z maksymalnie 16 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci na dane. Tak potężny zestaw wymaga odpowiedniego chłodzenia, dlatego też zastosowano tutaj nie jedną, a dwie komory parowe, po jednej z każdej strony o powierzchni 4323 mm² i 997 mm². To powinno utrzymać temperaturę procesora w ryzach i zminimalizować ryzyko wystąpienia zjawiska throttlingu.W smartfonie zastosowano dysk SSD NVMe i zwykłą pamięć UFS 3.1 w konfiguracji 256GB + 256GB, co ma przełożyć się na znaczącą poprawę wydajności losowego odczytu i zapisu danych, względem standardowej pamięci stosowanej w smartfonach. Ta technologia nazywa się DM Cache. Do tego dochodzi jeszcze piekielnie szybka pamięć RAM typu LPDDR5 (6400 Mb/s), która może zostać wykorzystana do utworzenia dysku RAM.Imponujący jest również 10-bitowy wyświetlacz zastosowany w najnowszym „czarnym rekinie”. Jest to panel OLED charakteryzujący się częstotliwością odświeżania 144 Hz i częstotliwością próbkowania dotykowego 720 Hz. Ten 6.67-calowy ekran wspierający HDR10+ jest skalibrowany w palecie kinowej DCI-P3. Do tego dodać trzeba, że podświetleniem zarządzają dwa czujniki światła otoczenia - jeden został umieszczony standardowo na froncie, a drugi zaś na tylnym panelu. Z bardziej przyziemnych parametrów warto wymienić rozdzielczość FHD+, jak również notyfikacje na wygaszonym ekranie.Energię dostarcza akumulator o pojemności 4650 mAh z obsługą bardzo szybkiego ładowania 120W, co przekłada się na naładowanie do pełna w przeciągu jednego kwadransa. Niemniej zastosowano w oprogramowaniu tryb kontroli temperatury, który w celu ochrony spowalnia ładowanie do 24 minut.Specyfikacja obejmuje również zestaw trzech obiektywów na tylnym panelu w następującej konfiguracji: