Już niebawem zadebiutuje kompaktowy realme Pad Mini, czyli drugi tablet marki

Premiera już niebawem.

realme Pad Mini to propozycja dla mniej wymagających

Źródło: Hungrygeeks

Premiera już niebawem

Źródło: Hungrygeeks

Wszystko wskazuje na to, że już niebawem zadebiutuje drugi tablet marki realme. Tym razem producent stawia na coś znacznie mniejszego, aniżeli oryginalny realme Pad z ekranem 10.4”. Wskazuje na to nie tylko przekątna wyświetlacza, ale również nazwa nadchodzącego tabletu - realme Pad Mini. Nazwa, która odnosi się również do specyfikacji technicznej.Jeśli wierzyć wszystkim przeciekom krążących po Internecie, to nadchodzący realme Pad Mini będzie tabletem dla oszczędnych łaknących solidnie wykonanego sprzętu z podzespołami odpowiednimi do codziennego użytkowania.Za jego działanie ma odpowiadać układ Unisoc Tiger T616 w połączeniu z 3/4GB pamięci RAM. Tenże układ pomimo zastosowania dwóch wydajnych rdzeni ARM Cortex A75 o taktowaniu do 2.0 GHz, jak również sześciu ARM Cortex [email protected] GHz, wytworzony został w dość przestarzałym procesie technologicznym 12 nm FinFET. Oznacza to zwiększone zapotrzebowanie na energię.W zależności ilości pamięci RAM na dane zarezerwowane zostanie 32GB lub 64GB wbudowanej pamięci, która rozszerzyć można będzie poprzez wykorzystanie czytnika microSD. Treści mają być natomiast wyświetlane na ekranie o przekątnej 8,7 cala w rozdzielczości 1340 x 800 pikseli. Ekran jest zatem znacznie mniejszy od tego obecnego w oryginalnym tablecie realme Pad.Specyfikacja ma obejmować również modem LTE (w obu wariantach pamięci), a także akumulator o pojemności 6400 mAh z ładowaniem o mocy 18W. Na tylnym panelu zagości aparat 8MP podczas gdy Selfie dedykowana będzie 5-megapikselowa kamera.Podobno realme Pad Mini będzie występował w dwóch wersjach kolorystycznych: niebieskiej i srebrnej. Podzespoły zamknięte zostaną w aluminiowej obudowie z płaskim korpusem o grubości 7.6 mm. Tablet rzekomo waży 372 gramy.Premiera najnowszego tabletu marki realme odbędzie się na Filipinach, a zatem międzynarodowy debiut stoi pod wielkim znakiem zapytania. Niewykluczone jednak, że realme w późniejszym czasie zdecyduje się na globalną premierę tabletu Pad Mini, gdyż będzie to dobre uzupełnienie dla pierwszego tabletu marki, a tym samym niezła opcja dla chcących wejść w posiadanie kompaktowego urządzenia z ekranem wyraźnie większym, inż w smartfonie.Źródło: Hungrygeeks / fot. tyt. Hungrygeeks