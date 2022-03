Xiaomi 12 Pro już w Polsce. Cena szokuje, ale jest cenny gratis

Każdy model ma w sobie coś.

Firma Xiaomi zaprezentowała nową serię flagowych smartfonów, w skład której, zgodnie ze standardami wyznaczanymi przez czołowe marki, wchodzą trzy modele urządzeń. Lubiany chiński producent przedstawił światu telefony Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12 oraz Xiaomi 12X. Poznaliśmy ichoraz promocje towarzyszące rozpoczęciu sprzedaży w Polsce.Najbardziej zaawansowanym spośród smartfonów Xiaomi jest Xiaomi 12 Pro z ekranem AMOLED Dot o przekątnej 6,73-cala, rozdzielczości 3200x1440 pikseli i częstotliwości odświeżania wyświetlanego obrazu na poziomie 120 Hz. Jego szczytowa jasność to aż

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 ProSmartfon obsługuje dwie karty 5G, NFC, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E i wyposażono go w ażwspierające technologię Dolby Atmos.

Xiaomi 12 ProNa miłośników fotografii mobilnej czeka potrójny aparat główny - każdy z sensorów ma rozdzielczość 50 Mpix. Pierwszy z modułów to sensor Sony IMX707 zespolony z obiektywem o jasności f/1.9, będący w stanie nagrywać wideo 8K. Kolejne to moduł z obiektywem ultraszerokokątnym oraz obiektywem tele o ekwiwalencie ogniskowej 48 mm. Z przodu widnieje kamerka 32 Mpix.

Xiaomi 12 ProUrządzenie o wymiarach 163,6 x 74,6 x 8,16 mm waży 205 gramów.Xiaomi 12 Pro - kluczowe cechyZarówno Xiaomi 12, jak i Xiaomi 12X są urządzeniami w mniejszym rozmiarze. Oba wyposażono w 6,28-calowe ekrany i rozdzielczości 1080x2400 pikseli i odświeżaniu 120 Hz. Ich jasność wynosi 1200 nitów, a próbkowanie dotyku to aż 480 Hz. Oba smartfony zasila bateria 4500 mAh z ładowaniem 67 W. Xiaomi 12 da się naładować bezprzewodowo z mocą 50 W i za jego pomocą można ładować inne sprzęty poprzez ładowanie zwrotne 10 W. Xiaomi 12X nie obsługuje żadnej z tych technik.

Xiaomi 12X

Xiaomi 12X

Ceny i przedsprzedaż Xiaomi 12 w Polsce

Xiaomi 12 Pro 12/256 - 5199 złotych

- 5199 złotych Xiaomi 12 8/256 - 3999 złotych

- 3999 złotych Xiaomi 12 8/128 - 3799 złotych

- 3799 złotych Xiaomi 12X 8/128 - 3199 złotych

O ile o wydajność Xiaomi 12 dba Snapdragon 8 Gen 1 znany z większego i droższego przedstawiciela serii, to mocy obliczeniowej Xiaomi 12X dostarcza Snapdragon 870. Oba smartfony otrzymały 8 GB RAM-u, jednak Xiaomi 12 sprzedawany będzie w wariantach z 128 i 256 GB pamięci na dane, a Xiaomi 12X tylko ze 128 GB pamięci.Od strony fotograficznej możliwości obu smartfonów są zbliżone. Otrzymały trio aparatów głównych 50 Mpix + 13 Mpix (ultraszeroki kąt) + 5 Mpix (makro). Z przodu umieszczono kamerki 32 Mpix.Xiaomi 12 ma wymiary 152,70 mm x 69,90 mm x 8,16 mm i masę 180 gramów. Xiaomi 12X ma wymiary 152,70 mm x 69,90 mm x 8,16 mm i masę 176 gramów.Smartfony Xiaomi 12 w Polsce sprzedawane będą począwszy od 11 kwietnia 2022 roku w cenach:Do przedsprzedaży trafią smartfony Xiaomi 12 Pro i Xiaomi 12. Przedsprzedaż ruszy 31 marca o godzinie 19:00 i potrwa do 10 kwietnia lub do wyczerpania zapasów. Na nabywców czeka atrakcyjny prezent w postaci smartwatcha Xiaomi Watch 1S o wartości 1049 złotych.Na polskim rynku pojawiły się też dziś słuchawki Xiaomi Buds 3T Pro w cenie 479 zł oraz Xiaomi Buds 3 za 479 zł.Już teraz na naszym kanale YouTube znajdziecie materiał wideo z porównaniem Xiaomi 12 Pro i Xiaomi 12. Zapraszamy.Źródło: Xiaomi