GPD Max 2022. Konkurent Steam Decka znacznie ulepszony, Polacy docenią zmianę

Steam Deck wcale nie był pierwszym przenośnym komputerem x86_64 w formie konsoli handheld z wbudowanym gamepadem. Dużo wcześniej na podobny pomysł wpadła azjatycka marka GPD ze swoją serią GPD Win (i pochodnymi). Jak sama nazwa wskazuje, sprzęty GPD z tej linii działają w oparciu o system Microsoft Windows, więc nie ma żadnego problemu (pod kątem kompatybilności) w działaniu gier spoza Steam. Właśnie dostaliśmy oficjalne informacje o nowej edycji na obecny rok. A konkretnie chodzi o GPD Max 2022.

Nowy GPD Max 2022 będzie nieco większy od poprzednich odsłon, całkiem spory jak na handheld / Foto: GPD

GPD Max 2022 otrzyma jeszcze więcej mocy do gier i pracy dzięki nowym układom Intela i AMD

Ale ma to też swoje plusy. W końcu rozdzielczość podwyższono z HD aż do 2K (25600 x 1600 pikseli). Nie licząc większej powierzchni matrycy, producent podkreśla też, że rezygnacja z HD jest pokłosiem znacznie lepszej wydajności najnowszych układów AMD i Intela. Jednak GPD zaleca używanie w grach ustawienia 1920 x 1200. Co prawda to nie 2K, ale i tak znacznie lepiej zaznajamiać się z różnymi produkcjami w full HD zamiast HD. Oczywiście część spokojnie zadziała płynnie w 2K. Wszystko zależy od wymagań konkretnej gry. W kwestii ekranu można jeszcze dodać, że jest tak jak zwykle dotykowym panelem z obsługą do 10 punktów dotyku. Jest nawet zgodność z Microsoft Surface Pen (lub kompatybilnymi rysikami Microsoft Pen Protocol) przy 4096 stopniach rozróżniania nacisku.Tegoroczne wydania GPD Max skrywają w sobie do wyboru układy Intel Core i7-1280P (14 rdzeni, 20 wątków, TDP na poziomie 20 W - 64 W) lub AMD Ryzen 7 6800 (8 rdzeni, 16 wątków, TDP 30 W). Zależnie od producenta chipu, towarzyszącymi grafikami są Intel Iris Xe (96 EU, 768 jednostek, do 1,45 GHz) lub AMD Radeon 680M (RDNA 2, 12 CU, 768 jednostek, do 2,2 GHz). W przypadku pamięci RAM mowa o LPDDR5-5200 lub LPDDR-6400. Pojemność do wyboru 16 GB albo 32 GB, choć teoretycznie płyta główna wspierać będzie nawet do 64 GB.