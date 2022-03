Niedrogi zasilacz? Sprawdź nową propozycję od Cooler Master

Skuteczny zasilacz za nieduże pieniądze.

Zasilacz w niezłej cenie

Zasilacz to bardzo ważny element każdego zestawu komputerowego. Zaryzykuję stwierdzenie, że najważniejszy. To od niego zależy stabilna praca podzespołów, ale też ich bezpieczeństwo. Osoby składające komputer stanowczo zbyt często kupują zasilacze zgodnie z zasadą "byle co, byle tanio", co przeważnie ma opłakane skutki. Czy na dobrej klasy zasilacz trzeba wydawać fortunę? Nie i dowodzi tego Cooler Master Elite 500 230V V4.Cooler Master Elite 500 230V V4 to najnowsza propozycja zasilacza przeznaczonego dla średniej klasy komputerów dla graczy. Moc na poziomie 500 watów w połączeniu z certyfikacją 80 Plus (sprawność na poziomie 85%) i ceną na poziomie zaledwie 189 złotych sprawiają, że warto go rozważyć tworząc swojego wymarzonego peceta - o ile oczywiście taka moc okaże się wystarczająca.Cooler Master Elite 500 230V V4 otrzymał aktywny układ PFC, który odpowiedzialny jest za korekcję współczynnika mocy. Zasilacz wyróżnia się szeregiem zabezpieczeń elektrycznych (OVP, OPP, OTP, SCP, UVP), zapewnia stabilną pracę w temperaturach od 10 do 40 stopni Celsjusza przy zachowaniu pełnej skuteczności oraz bezpiecznego działania.Urządzenie schładza wentylator o średnicy 120 mm. Zasilacz wyposażono w stałe okablowanie z pojedynczą wtyczką EPS, pięcioma złączami SATA, trzema molex oraz dwoma PCIe (6+2). Ciekawostką jest tutaj wysoka tolerancja mocy szczytowej. Sprzęt wytrzyma dodatkowe 50 W obciążenia, pracując maksymalnie 10 sekund przed wyłączeniem. W sytuacjach awaryjnych da to użytkownikowi dodatkowy czas na zabezpieczenie danych przed utratą.Źródło: Cooler Master