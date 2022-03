Cooler Master MasterLiquid ML280 Mirror - wydajne chłodzenie AIO

Ładne i nie aż tak drogie.

Cooler Master MasterLiquid ML280 Mirror

W większości komputerów stacjonarnych gracze stosują niedrogie chłodzenie powietrzem. Osoby pragnące ulepszyć efektywność schładzania procesora nie muszą od razu wskakiwać na głębokie wody i budować samodzielnie systemy chłodzenia cieczą. Coolery AIO, takie jak nowy Cooler Master MasterLiquid ML280 Mirror, stanowią idealną propozycję dla osób chcących po prostu postawić na skuteczne zmniejszenie temperatur, a nie czasochłonne i kosztowne tworzenie własnych obiegów.Cooler Master MasterLiquid ML280 Mirror to chłodzenie all-in-one, wyposażone w dwukomorową pompę trzeciej generacji. Przebudowy doczekała się zarówno obudowa, jak i wirnik, co powinno przełożyć się na skuteczniejszą eliminację ciepła przy utrzymaniu cichej pracy.Producent chwali się, że w porównaniu do poprzedniego modelu o 25% wzrosła powierzchnia chłodnicy o długości 280 mm, co powinno się przełożyć na niższe temperatury działania procesora przy mniejszych prędkościach obrotowych wentylatorów. Firma postawiła tu na dwa wentylatory SickleFlow o średnicy 140 mm, prędkości obrotowej do 1400 obr./min i maksymalnym poziomie hałasu wynoszącym aledwie 27 dBa.Na blokopompce znalazło się efektowne podświetlenie Infinite Mirror ARGB. Dzięki kontrolerowi można spersonalizować podświetlenie chłodzenia wedle własnych preferencji nawet bez płyty głównej wspierającej ARGB.Cooler Master MasterLiquid ML280 Mirror jest kompatybilny z platformami LGA1700, LGA1200, LGA2066, LGA2011-V3, LGA2011, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2 i FM1.Cena Cooler Master MasterLiquid ML280 Mirror wynosi 459 złotych. Sprzęt objęty jest 2-letnią gwarancją.Źródło: Cooler Master