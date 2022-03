Powróciła najlepsza promocja w Biedronce. Elektronika 60% taniej

Pospieszcie się, trwa jeszcze tylko dzisiaj.

Wiosenne oszczędzanie w Biedronce

W sklepach sieci Biedronka wystartowała promocja, uznawana za najlepszą przez osoby pragnące kupić tanią elektronikę i inne artykuły niespożywcze. Tylko dziś będziecie mogli kupić artykuły przemysłowe, tekstylia i zabawki nawet 60% taniej. Im więcej rzeczy kupicie, tym większy rabat zostanie naliczony na kolejne przedmioty.Jeszcze tylko dziś w sklepach sieci Biedronka możecie oszczędzić nawet 60%, kupując towary z oferty niespożywczej. Przy zakupie dwóch produktów z kategorii artykuły przemysłowe, tekstylia i zabawki (na jednym paragonie) z kartą Moja Biedronka najtańszy produkt nabędziecie. Bonifikata dotyczy zakupu dwóch produktów lub ich wielokrotności. Limit wynosi 5 produktów z rabatem -60% na dzień.Z nawet 60-procentowym upustem kupicie m.in. sprzęt RTV, urządzenia AGD i elektronikę. Nie zabraknie akcesoriów samochodowych, zabawek, narzędzi, elektronarzędzi, akcesoriów kuchennych oraz wielu innych przedmiotów nie związanych ze światem technologii. Asortyment w każdym sklepie może być odmienny i nie ujęto go w nowej gazetce. Najłatwiej po prostu udać się do Biedronki i zobaczyć, co możecie nabyć.