Flagowce Oppo w końcu w Polsce. Find X5 Pro trafi do naszego kraju

Do tej pory mimo obecności marki Oppo w Polsce, nasz kraj omijały najwyższe modele smartfonów tej firmy. Mogliśmy wybrać np. propozycje z lubianej linii Reno, ale Find X była poza naszym zasięgiem. Już wkrótce to się zmieni i będziemy mogli doświadczyć także najwyższej półki Oppo.

Mocarny flagowy Oppo Find X5 Pro w Polsce, jego możliwości to ścisła smartfonowa czołówka

Tegoroczny flagowiec Oppo Find X5 Pro pojawi się też w Polsce. Niestety azjatycki producent nie przedstawił szczegółów na temat daty premiery ani ceny. Możemy jedynie przekazać, że na innych europejskich rynkach kosztuje 1299 euro, co w prostym przeliczeniu po aktualnym kursie daje niecałe 6050 złotych. Jego premiera miała miejsce w innych krajach już 14 marca. Smartfon jest zawodnikiem z czołówki, co nie dziwi patrząc na cenę. Napędza go procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen1, 12 GB RAM i 256 GB pamięci na dane, a wszystkim zarządza system Android 12 z nieprzeładowaną sprawnie działającą nakładką ColorOS 12.1.