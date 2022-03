Honor X7 i Honor X9 5G oficjalnie. Dwa ładne i udane średniaki z usługami Google

Te smartfony namieszają na rynku.

Honor X9 5G to bardzo porządny średniak

Źródło: Honor

Źródło: Honor

Honor X7 jest wyraźnie słabszy, ale nadal niezły

Źródło: Honor

Źródło: Honor

Źródło: Honor

Honor jest zdecydowanie na fali, gdyż nie tak dawno (w marcu) zaprezentował smartfon Honor X8 , a teraz debiutu doczekały się dwa kolejne urządzenia - Honor X7, jak również Honor X9 5G. Oba modele niewątpliwie wyglądają bardzo interesująco, aczkolwiek ich zakup na polskim rynku na ten moment będzie graniczył z cudem, gdyż marka już nas opuściła. Nie zmienia to jednak faktu, że warto przyjrzeć im się bliżej, gdyż Honor po odłączeniu się od Huawei wprowadza coraz ciekawsze urządzenia.Jeszcze przed zapoznaniem się ze specyfikacją zaznaczyć muszę, że oba modele w przeciwieństwie do smartfonów Huawei wspierają usługi Google, co z punktu widzenia wielu użytkowników jest wystarczającym powodem, aby porzucić markę Huawei, właśnie na rzecz sub-marki Honor.Za moc obliczeniową w smartfonie Honor X9 5G odpowiedzialny jest SoC Qualcomm Snapdragon 695 5G (6 nm), który ostatnio zyskał na popularności i jest dośc często stosowany w modelach średniej klasy z dostępem do sieci 5G. To przyzwoita jednostka z dwoma rdzeniami ARM Cortex-A78 o maksymalnej częstotliwoci taktowania do 2.2 GHz i sześcioma rdzeniami ARM Cortex-A55 o taktowaniu do 1.7 GHz. Za grafikę odpowiedzialny jest układ graficzny Adreno 619, który współpracuje z 8 GB pamięci RAM (rozszerzenie dodatkowo o 2GB) z 128 GB pamięci wewnętrznej.Smartfon wyposażono w 6,81-calowy wyświetlacz o częstotliwości odświeżania 120 Hz, jednak mając na uwadze fakt, że to model ze średniej półki cenowej jest wykonany w technologii LCD IPS. Rozdzielczość to Full HD+ (2388 x 1080 pikseli). W przypadku selfie telefon jest wyposażony w aparat 16 MP. Warto zwrócić uwagę, że oczko jest skromnych rozmiarów, a ramki okalające niemal nie występują, z wyłączeniem podbródka.Na tylnym panelu obecny jest natomiast główny aparat o rozdzielczości 48 MP. Dostępne są również dwa dodatkowe aparaty do makro i wykrywania głębi o rozdzielczości 2 MP. Niestety z niewiadomych powodów zabrakło obiektywu do zdjęć z szerokim polem widzenia, co akurat jest dość dziwnym zagraniem. Całość umieszczona została na sporych rozmiarów ringu.Energię dostarcza akumulator o pojemności 4800 mAh z szybkim ładowaniem o mocy 66W. Pod względem oprogramowania telefon rozczarowuje systemem Android 11 z Magic UI 4.2. Na plus jednak zaliczyć można wsparcie dla usług Google.Honor X9 5G oferowany jest w trzech wariantach kolorystycznych: Midnight Black, Titanium Silver i Ocean Blue. Na ten moment smartfon zakupić można wyłącznie w Malezji, ale podobno planowana jest globalna premiera. To dobra informacja, gdyż smartfon ten jest zdecydowanie wart uwagi i być może znajdą się chętni na jego sprawdzenie.Honor X7 jest smartfonem wyraźnie słabszym od opisanego powyżej Honora X9. Świadczy już o tym zastosowany wyświetlacz. Model ten ma bowiem 6,74-calowy ekran FullView typu IPS o rozdzielczości HD+ (1600 x 720 pikseli). Warto w tym przypadku wspomnieć jeszcze, że częstotliwość odświeżania to standardowe 60 Hz.Za jego działanie odpowiedzialny jest układ SoC Qualcomm Snapdragon 680 z 8-rdzeniowym procesorem i układem graficznym Adreno 610. Do tego dochodzi 4 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci na dane. To zestaw mający zagwarantować stabilne działanie Magic UI 4.2, który jest oparty na systemie Google Android 11.Honor X7 w przeciwieństwie do modelu wyżej pozycjonowanego otrzymał zestaw czterech aparatów na tylnym panelu, dzięki czemu nie zabrakło szerokiego kąta. Główny to 48-megapikselowy czujnik, któremu towarzyszą: 5-megapikselowy aparat ultraszerokokątny, 2-megapikselowy aparat makro i 2-megapikselowy aparat do płytkiej głębi ostrości. Na froncie urządzenia znajduje się natomiast 8-megapikselowy aparat osadzony w otworze.Smartfon Honor X7 jest wyposażony w akumulator o pojemności 5000 mAh i jest oferuje szybkie ładowanie 22,5W. W zestawie znajduje się ładowarka SuperCharge o maksymalnej mocy fałdowania.Telefon będzie dostępny w dwóch kolorach Titanium Silver i Ocean Blue, ale na razie nie ma dokładnych informacji o cenie i debiucie międzynarodowym.Źródło: Honor / fot. tyt. Honor