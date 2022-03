Europejska cena OnePlus 10 Pro ujawniona jeszcze przed premierą

Poznaliśmy cenę nowego urządzenia od OnePlus.

Cena OnePlus 10 Pro ujawniona

Źródło: OnePlus

Słów kilka o specyfikacji OnePlus 10 Pro

Źródło: OnePlus

układ SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 współpracujący z maksymalnie 12GB pamięci RAM LPDDR5 i UFS 3.1 o pojemności do 512GB;

akumulator o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym 80W i bezprzewodowym 50W;

czytnik linii papilarnych umieszczony pod ekranem;

głośniki stereo;

wodoszczelna obudowa IP68;

wymiary 163 × 73,9 × 8,55 mm , waga 200,5 gramów.

Do premiery flagowego smartfona marki OnePlus na arenie międzynarodowej pozostało naprawdę niewiele czasu, gdyż debiut zaplanowano na ostatni dzień marca. Wtedy to OnePlus 10 Pro pojawi się między innymi w Polsce, ale zanim to nastąpi już wiemy, ile przyjdzie za niego zapłacić.Niemiecki sklep internetowy MediaMarkt zdecydowanie pospieszył się z wprowadzeniem produktu do swojej bazy, dzięki czemu cena podstawowego wariantu OnePlus 10 Pro jest już nam wszystkim znana. Za model oferujący 8GB pamięci RAM i 128GB na dane zainteresowanym zapłacić przyjdzie 899 euro. Przy obecnym, dość wysokim kursie euro, po przeliczeniu na złotówki wychodzi nam około 4188 złotych. Zapewne zatem w Polsce cena wyniesie 4099 zł albo 4199 zł.I choć z pewnością nie są to małe pieniądze, to jednak cena jest nadal niższa, aniżeli w przypadku flagowców konkurencji. Pamiętać jednak trzeba, że to model najsłabszy z oferty, a zatem osoby chcące wejść w posiadanie OnePlus 10 Pro z 12GB RAM i 512GB przestrzeni na dane będą musieli liczyć się z wydatkiem ponad 5000 złotych.OnePlus 10 Pro jest bez dwóch zdań jednym z najlepszych flagowców tego roku z uwagi na choćby świetny zestaw trzech obiektywów na tylnym panelu z modułem głównym Sony IMX789 o rozdzielczości 48MP z OIS. Towarzyszy mu ultraszerokokątny obiektyw 50MP o polu widzenia 150 stopni, jak również obiektyw tele (8MP) oferujący 3.3-krotne zbliżenie optyczne.W smartfonie zastosowany został niskotemperaturowy wyświetlacz z tlenku polikrystalicznego w wersji 2.0, który charakteryzuje się przekątną 6.7” rozdzielczością QHD+, jak również odświeżaniem na poziomie 120Hz. Mając na uwadze, że jest to Fluid AMOLED, możecie liczyć na genialny obraz.Specyfikacja OnePlus 10 Pro obejmuje również:Źródło: Reddit / fot. tyt. OnePlus