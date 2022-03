Polska cena Redmi Note 11 Pro+ 5G. Xiaomi zaszalało

Najlepszy z serii Redmi Note

Redmi Note 11 Pro+ 5G - cena i dostępność w Polsce

Właśnie ogłoszono globalny debiut Redmi Note 11 Pro+ 5G i trzeba przyznać, że smartfony ze średniej półki robią się coraz ciekawsze, ale i coraz droższe. Najnowszy model od Xiaomi wyposażony został w łączność 5G, ładowanie 120 W HyperCharge i aparat 108 MP.Redmi Note 11 Pro+ 5G jest oferowany jest w Polsce w wersji 6 GB + 128 GB i kosztujeJako pierwszy w historii smartfon Redmi, wyposażony w ładowarkę przewodową 120 W, Redmi Note 11 Pro+ 5G ładuje baterię o pojemności 4500 mAh do 100% w zaledwie 15 minut1. Według producenta, zapewnia również pewność i stabilność ładowania dzięki wbudowanym ponad 40 funkcjom bezpieczeństwa. Nowy Redmi ma także certyfikat TÜV Rheinland Safe Fast-Charge System.Redmi Note 11 Pro+ 5G wyposażono w główny aparat o rozdzielczości 108 MP, uzupełniony o ultraszeroką kamerę 8 MP i aparat tele 2 MP. Główny aparat ma matrycę HM2 i podwójne natywne ISO.Urządzenie wyposażono również w 6,67-calowy wyświetlacz FHD+ AMOLED DotDisplay, z częstotliwością odświeżania 120 Hz i częstotliwością próbkowania dotyku 360 Hz.Redmi Note 11 Pro+ 5G jest wyposażony w ośmiordzeniowy procesor MediaTek Dimensity 920. Na pokładzie znalazły się głośniki stereo SOUND BY JBL z certyfikatami Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless i Dolby Atmos. Co ciekawe, zadbano też o złącze słuchawkowe 3.5 mm. Jest też NFC, moduł podczerwieni, Bluetooth 5.2, i Wi-Fi 6, a obudowa posiada certyfikat IP53 więc odporna jest na wilgoć i zachlapania.W ofercie polskiego dystrybutora Xiaomi pojawiła się wersja 6 GB + 128 GB kosztująca 1899 PLN. Smartfon możecie kupić m. in. w oficjalnym sklepie Xiaomi na Allegro:Podczas globalnej premiery dowiedzieliśmy się, że w sprzedaży pojawi się też wersja 8GB+128GB i 8GB+256GB, a ich rekomendowane ceny to odpowiednio 399 USD i 449 USD.