Rusza sprzedaż Doogee S98. Wytrzymały smartfon z kamerą noktowizyjną

Ruszyła przedsprzedaż telefonu.

Gdzie zamówić Doogee S98?

Doogee S98 - główne cechy

kamerkę główną 64 Mpix

aparat do selfie 16 Mpix

8 GB RAM i 256 GB pamięci masowej, którą możemy rozszerzyć o dodatkowe 512 GB za pomocą karty microSD

6,3-calowy wyświetlacz FHD+ chroniony szkłem Corning Gorilla Glass

czytnik linii papilarnych umieszczony na boku urządzenia

wsparcie dla szybkiego ładowania 33W i bezprzewodowego ładowania 15W

programowalny przycisk

wsparcie dla NFC

Oprogramowanie

Pancerny smartfon

Wnioski końcowe

Doogee S98 jest dostępny w preorderze od 28 marca. S98 zaskakuje swoim designem (podwójny ekran) i nowym procesorem MediaTek Helio G96.Zamówienie przedpremierowe na telefon Doogee S98 możemy złożyć na platformie AliExpress oraz w oficjalnym sklepie marki Doogeemall . Wysyłka telefonów do klientów zaplanowana jest na koniec kwietnia. Obecnie można telefon kupić w preorderze za $239 czyli ok. 1025 zł. Po 1 kwietnia cena wróci do poziomu $339, więc warto się pośpieszyć.Główną atrakcją smartfona jest ekran umieszczony na plecach urządzenia, ale nie jest to jego jedyny atut. S98 zasilany jest przez pojemną baterię 6000 mAh, stabilne działanie zapewnia procesor MediaTek Helio G96 i posiada kamerkę noktowizyjną 20 Mpix. Pozo tym, telefon posiada również:Doogee S98 działa na systemie, który będzie wspierany przez co najmniej trzy lata łatkami bezpieczeństwa i aktualizacjami. Producent zainstalował na nim szeroki wachlarz aplikacji od Google i przydatnych narzędzi.Smartfon został zaprojektowany by wytrzymać naprawdę dużo. Jest kurzo i wodoodporny, nie straszne mu są też upadki z wysokości 1,5 metra. Jest on też w stanie operować w ekstremalnych warunkach pogodowych czego potwierdzeniem jest certyfikat. Poza tym posiada programowalny przycisk, wsparcie dla NFC oraz aż 4 systemów nawigacji satelitarnej.Doogee S98 to smartfon, który ma wiele do zaoferowania. Osoby lubiące aktywnie spędzać swój czas za pewne docenią jego pancerność zaś innych użytkowników przyciągnie swoim swoim designem. Do 1 kwietnia można zamówić telefon Doogee S98 w przedsprzedaży za jedyne $239 (ok. 1025 zł). Po więcej informacji o smartfonie odsyłamy Was na oficjalną stronę S98 Źródło: Doogee