Nowy smart ekran Google Nest Hub 3 będzie tabletem ze stacją dokowania

Coś więcej niż smart głośnik z ekranem, Google Nest Hub 3 otrzyma funkcję mobilnego tabletu

Pierwsze przecieki mówią, że doczekamy się w tym roku nowych smart ekranów Google Nest Hub z ogromną zmianą dotyczącą głównego modelu użytkowania. Kolejny Nest Hub nie będzie sprzętem wyłącznie stacjonarnym, a dodatkowo mobilnym. No, może nie w pełnym tego słowa znaczeniu, nie będzie przeznaczony do zabierania go poza dom. Jednak dostanie wbudowany akumulator i możliwość wyjęcia ze stacji dokującej z głośnikami.



Starszy wariant smart ekranu - Google Home Hub 1 generacji / Foto: własne



Już wcześniej sprzęty Nest Hub 2 generacji (na zdjęciu otwierającym artykuł) i Nest Hub Max (ale niestety nie Google Hub 1 generacji) dostały ciekawe aktualizacje oprogramowania, które mogą być też związane z nadchodzącym smart ekranem. Wywołanie dolnego menu od kilku miesięcy skutkuje też pokazaniem się listy dostępnych aplikacji. Wcześniej (i nadal w Google Hub 1 generacji) wejście do niektórych funkcji było mniej ergonomiczne. Poza tym przeglądarka internetowa z obu Nest Hubów stała się bardziej zaawansowana i zaopatrzona w ekranową klawiaturę podobną do Gboard.



Jaki system będzie napędzał smart ekran Google Nest Hub 3 generacji?

Nie wiadomo, na jakim systemie miałby pracować smart ekran Google Nest Hub 3 generacji. Z racji nieco innego modelu użytkowania, zmiany nie są wykluczone. Początkowo sprzęty Google działały na CastOS, ale później pojawiła się aktualizacja całkowicie zmieniająca oprogramowanie na Fuschia OS (także autorstwa Google, podobnie jak CastOS). Dla użytkownika nie było widocznej różnicy (no może poza lekko szybszym działaniem), ale pod maską zmieniło się bardzo wiele. 9to5google spekuluje też o możliwości zastosowania Chrome OS lub nawet Androida, choć te wizje są raczej mniej prawdopodobne. Fuschia OS zdaje się najbardziej pasować do tego typu sprzętu. Tym bardziej, że nawet samo Google ogłosiło w ubiegłym roku chęć szerszego użycia Fuschia OS w smart home i innych działach urządzeń.



Smart głośniki i smart ekrany Google mają naprawdę sporo możliwości, choć oczywiście mniej niż smartfon lub tablet. Zostały stworzone do innych celów. Linie Google Home i Nest Hub (można mówić o nich jako o Google Home 2 generacji, choć formalnie nazywane są Nest Hub 2 generacji) mają też taką zasadniczą różnicę względem tabletów i typowych głośników Bluetooth, że są sprzętem wyłącznie stacjonarnym. Przystosowano je do pracy ciągłej z zasilania sieciowego, a nie baterii lub akumulatorów. W Nest Hub 3 generacji ma się to zmienić.